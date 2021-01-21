一家4弱智住處髒亂大小便未清 社福團體與彰縣伸援

林姓老翁和姪女、姪孫同住，雖有居家服務員送餐及整理內務，但一家5口有4人是弱智，自理狀況不佳，住處大小便未清，彰縣社會處人員今天前往訪視，表示持續溝通協助改善住家環境。

70歲的林姓老翁沒有兒女，老翁的弟弟將自己的女兒過繼給林姓老翁當女兒，林姓老翁從台北搬到彰化埤頭鄉一處三合院，和林姓婦人以及林婦的3名子女同住，但林姓老翁、林婦及林婦的其中2名子女都是弱智，而林姓老翁有居家服務員定時送餐及提供居家服務，一家人則靠社會處的低收入補助以及身障補助金度日。

林姓老翁一家人生活自理狀況不佳，大小便沒有清理，衣物也隨地亂丟，地板上也有老鼠屍體，住處髒亂不堪；衡山社福基金會彰化行善團第五團團長黃旗旺指出，日前接到朋友通知，趕到林姓老翁住處查看，發現家中原本由林婦負責家務，但林婦不整理，環境就越來越髒亂。

負責幫老翁送餐的財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會理事長林亮暉說，居服員每週到家服務4次，每天送餐1次，最近農曆春節將至，居服員也幫忙清潔環境，但還是清不完。

彰化縣政府社會處則說，林姓老翁一家人領有補助，也有長照服務挹注，民間慈善單位則會不定期到家關懷，社工曾詢問林姓老翁和林婦意願，目前尊重維持林姓老翁一家人的生活，但也會協助老翁候補公立老人照護機構的床位。

社會處指出，至於林婦和3名子女，評估林婦照顧功能不佳，社工會幫忙林婦加強家務整理、親職教育等能力，持續進行訪視、關懷與溝通，協助改善居家環境。