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大學生寒假帶營隊 小朋友寓教於樂學交通規則
【110學測】
大學生寒假投入營隊服務，彰化縣大葉大學休閒事業管理系學生今天起一連三天到員林僑信國小辦冬令營，結合交通工具、交通規則、創作與遊戲，帶領小朋友在歡樂的氛圍中學習交通知識。
休閒事業管理系學生大三學生邱若維、陳韋廷、曾懷恩、林楷鈞、張人文、尤雪惠、馮薈伊帶領「托線玩創意」冬令營，營長邱若維說，托線、閃電麥坤都是小朋友很喜歡的卡通車子角色，他們設計有汽車圖案和交通標語的點點邀請函創作，希望小朋友從遊戲中認識交通規則，也學習團隊合作。
休閒系助理教授謝佩伶說，休閒系課程重視理論與實作的結合，學生需自擬三天不過夜的營隊活動計畫，自己去找機關團體洽談合作，從無到有完成營隊活動，他們為僑信國小學童量身打造的營隊，發展出大地遊戲、繪畫創作、交通宣導戲劇活動，不只是帶小朋友玩遊戲，更希望把知識傳達給小朋友。
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