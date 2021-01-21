影／打流感疫苗癱3年救濟金150萬被嫌少 台中衛生局：尊重家屬

台中市楊姓高職男學生3年前讀國中時，在校接種流感疫苗後身體不適，2個月後校外教學出現雙腿無力就醫，癱瘓至今，衛福部審定核發預防接種受害救濟金150萬元，家屬認為金額過少，將向中央提出訴願。台中市衛生局疾管科長湯藻英說明，衛生局從2019年至今，尚未接獲家屬提出相關行政訴訟訊息，預防接種受害救濟審議是由中央核定，衛生局尊重家屬決定。

湯藻英說明，楊姓男學生在2017年10月5日接種流感疫苗，11月腳麻，12月因下肢無力無法行走就醫，家屬在2018年6月向衛生局提出申請預防接種受害救濟，衛生局受理後，協助家屬向衛福部申請預防接種受害救濟。

湯藻英表示，衛福部在2019年7月審定救濟金150萬元，家屬也依規定在30天內提出訴願，行政院在2019年11月行文告知訴願結果仍維持原審定的救濟金150萬元，並告知若家屬對此決定不服，可在收到決定書次日起二個月內提起行政訴訟。