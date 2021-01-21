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彰化縣唯一年貨大街 田尾鄉通過防疫措施辦法

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
春節連假是田尾鄉的旅遊旺季，鄉公所要求年貨大街主辦單位訂出防疫措施。記者簡慧珍／攝影
春節連假是田尾鄉的旅遊旺季，鄉公所要求年貨大街主辦單位訂出防疫措施。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉新春期間設置年貨大街，按照原計畫舉辦，主辦單位向鄉公所提出「2021田尾花海賀新春」活動防疫措施，不提供試吃，不定時廣播請民眾保持防疫安全距離，及務必帶手機和保持開機狀態。

國內疫情升溫，國內大型活動紛紛取消，彰化縣僅存的田尾鄉年貨大街面臨極大壓力，鄉公所要求主辦單位十甲觀光商圈發展協會提報防疫計畫，經過討論和審查，今天鄉公所通過並公告。

鄉公所農業課表示，十甲觀光商圈發展協會2月6日至2月16日，一連舉辦11天在十甲重劃區舉辦田尾花海賀新春活動，其中年貨大街將張防疫公告、標語和警語，主辦單位提供足量的手部消毒、口罩等用品，飲食販賣區不提供試吃。

農業課指出，十甲觀光商圈發展協會將在現場不定時廣播，提醒民眾遵守防疫事項和保持安全社交距離，並加強消毒廁所的頻率，只要接受防疫管制及出現疑似症狀者都不得參加田尾花海賀新春活動，最重要的是民眾務必攜帶手機和開機，以便防疫單位和主辦單位隨時聯絡。

年貨大街 社交距離

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