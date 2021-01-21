因應疫情 彰化縣春節關懷弱勢的年菜及物資送到家

歲末冬寒，彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，除結合超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資外，伸仁紡織及全國麗園大飯店更共同捐贈年菜超過1000份，並因應新冠疫情，將由社工親自送交給需要的家庭。

彰化縣政府今天邀請這些慈善社團及企業，在縣府中庭為「寒冬送愛 關懷無礙」春節慰問活動宣傳，縣長王惠美說，歲末年終是感恩與回饋的時機，再次感謝同鄉會、善心人士、企業界、團體等，長年的回饋社會、關懷故鄉、幫助了許多弱勢族群，向各位表達最高的敬意與謝意，此次藉由匯聚縣內人力、物力與財力，使資源發揮最大的效益，讓民眾平安過好年。

世界彰化同鄉總會總會長徐慶松對於縣府因應疫情，及體恤弱勢族群，將寒冬送愛的愛心年菜及物資等，由社工員親自送至各弱勢族群的手中或社福單位，不再排長龍領取，深表肯定。