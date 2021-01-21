快訊

外傳有人出境泰國確診 指揮中心澄清：是在台境外移入案例

因應疫情 彰化縣春節關懷弱勢的年菜及物資送到家

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
因應疫情及體恤弱勢群，彰化縣今年送給弱勢族群的年菜，是由社工親自送交給需要的家庭，縣長王惠美（左）今天親自送到彰化市獨老李奶奶家中，還為她挾菜。記者劉明岩／攝影
因應疫情及體恤弱勢群，彰化縣今年送給弱勢族群的年菜，是由社工親自送交給需要的家庭，縣長王惠美（左）今天親自送到彰化市獨老李奶奶家中，還為她挾菜。記者劉明岩／攝影

歲末冬寒，彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，除結合超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資外，伸仁紡織及全國麗園大飯店更共同捐贈年菜超過1000份，並因應新冠疫情，將由社工親自送交給需要的家庭。

彰化縣政府今天邀請這些慈善社團及企業，在縣府中庭為「寒冬送愛 關懷無礙」春節慰問活動宣傳，縣長王惠美說，歲末年終是感恩與回饋的時機，再次感謝同鄉會、善心人士、企業界、團體等，長年的回饋社會、關懷故鄉、幫助了許多弱勢族群，向各位表達最高的敬意與謝意，此次藉由匯聚縣內人力、物力與財力，使資源發揮最大的效益，讓民眾平安過好年。

世界彰化同鄉總會總會長徐慶松對於縣府因應疫情，及體恤弱勢族群，將寒冬送愛的愛心年菜及物資等，由社工員親自送至各弱勢族群的手中或社福單位，不再排長龍領取，深表肯定。

彰化縣政府在春節期間提供多項「不打烊」福利服務，包括警、消單位外，還有心靈精神撫慰-自殺防治專線「1925」、生命線「1995」、張老師「1980」及「幸福餐券」照顧弱勢學生午餐不停歇，「113」兒少保護專線，此外，民眾如有需求都可撥打24小時不打烊的「1957福利諮詢專線」，單一窗口諮詢服務，提供及時關懷。

彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，結合超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資，弱勢族群拿到縣長包給的紅包都笑呵呵 。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，結合超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資，弱勢族群拿到縣長包給的紅包都笑呵呵 。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，結合超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資，縣長王惠美親自送紅包給弱勢族群。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府為關懷及照顧弱勢民眾，結合超過60個企業與慈善單位捐助約500萬元善款及民生物資，縣長王惠美親自送紅包給弱勢族群。記者劉明岩／攝影

疫情 社工

延伸閱讀

嘉義縣農會組嘉義隊搶攻年菜市場 邀請小英總統來嘉吃

外媒訪駐西班牙代表 談台灣春節文化、政經現況

桃園疫情衝擊 桃園喜來登尾牙餐慘 外帶年菜業績翻倍

疫情升溫 淡水區公所停辦春節燈飾活動

相關新聞

影／打流感疫苗癱3年救濟金150萬被嫌少 台中衛生局：尊重家屬

台中市楊姓高職男學生3年前讀國中時，在校接種流感疫苗後身體不適，2個月後校外教學出現雙腿無力就醫，癱瘓至今，衛福部審定核...

彰化縣唯一年貨大街 田尾鄉通過防疫措施辦法

彰化縣田尾鄉新春期間設置年貨大街，按照原計畫舉辦，主辦單位向鄉公所提出「2021田尾花海賀新春」活動防疫措施，不提供試吃...

鍋碗、蒸籠當藝術裝置 清水眷村文化園區超有年味

中港高中國中部美術班，即日起至2月28日在台中市清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「清眷詩情畫裝置展」、「HAPPY牛YEA...

寒假第一天高中生好有愛！寒冬送暖關懷弱勢植物人家庭

今天是寒假第一天，僑泰高中扶少團學生與創世基金會合作，今天一早在僑泰高中校長温順德、學務主任葉筱楓帶領下跨出校園，到台中...

台中清水這個路段髮夾彎車禍頻傳 中市府將闢便道改善

台中市清水區海頂路、中山路口是一處危險髮夾彎，常發生嚴重車禍，日前還發生年輕騎士遭砂石車撞死，台中市議長張清照接獲民眾陳...

年輕弱勢照顧年老弱勢 彰化縣政府介入輔導家族難題

70歲林姓男子從台北市搬到彰化縣埤頭鄉，和侄女一家同住三合院，被衡山社福基金會發現住處雜亂，臭味滿屋。今天縣政府社會處人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。