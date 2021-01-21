鍋碗、蒸籠當藝術裝置 清水眷村文化園區超有年味

中港高中國中部美術班，即日起至2月28日在台中市清水眷村文化園區小願藝樹館舉辦「清眷詩情畫裝置展」、「HAPPY牛YEAR圍爐展」，學生結合詩畫，以鍋碗、蒸籠作為藝術裝置，讓眷村房舍充滿年節團聚氛圍，知性又有趣。

「清眷詩情畫裝置展」是由中港高中國中部美術班二年級學生，在清水眷村文化園區現地速寫，並選出30件優秀畫作，再依畫創作詩歌，再將詩、畫鑲嵌在蒸籠上，懸掛於眷舍中。

民眾走進清水眷村的美麗詩情畫，藉由蒸籠裝置與詩歌的旋轉舞動中，想像體會眷村過往生活。指導寫作的曾惠意老師說，學生創作「蒸的不是包子，是一籠一籠佐以青春小詩的時代記憶。」

配合這次展覽，中港高中推出一系列由台中市觀光旅遊局贊助的明信片，將贈送觀展民眾，鼓勵郵寄，讓更多人知道清水眷村之美；青水彩色印刷公司並贊助出版1000冊詩集，將發送給台中市港區各國小圖書館，讓學童了解自己在地的文化。

另為迎接牛年來臨，美術班一年級學生則創作繪畫各式牛隻，並為牛隻命名，將36隻充滿活力的牛圖騰，鑲嵌於碗盤內，在眷村廚房佈置「HAPPY牛YEAR圍爐展」，整桌「澎湃」的牛一起和民眾圍爐，在2021一起「犇」向幸福、牛轉乾坤。

中港高中國中部美術班在新春除了展覽外，並協辦梧棲藝術協會、海灣故事館年節活動的紅包袋拓印，並受邀至林懋陽故居，佈置「現地速寫展」及「繪意清眷詩情畫展」。