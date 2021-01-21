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寒假第一天高中生好有愛！寒冬送暖關懷弱勢植物人家庭

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境。圖／溫順德提供
僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境。圖／溫順德提供

今天是寒假第一天，僑泰高中扶少團學生與創世基金會合作，今天一早在僑泰高中校長温順德、學務主任葉筱楓帶領下跨出校園，到台中市創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境，大里扶輪社黃英智到場幫忙貼上春聯，增添過年喜氣。溫順德、創世台中院長陳韋龍致贈禮品、紅包送給女個案的爸爸，祝福他過個好年。

僑泰高中扶少團成立三年，在大里扶輪社的贊助下，積極參與社區志工服務。扶少團長期與創世基金會合作，投入「寒士30尾牙宴」、「布置創世畫廊、「協助植物人等，今年受疫情影響，寒士30尾牙宴取消，改為送禮到家，將社會的愛心轉換成年節禮品和紅包，分送至弱勢家庭

女個案五歲時媽媽就因腦膜炎過世，由爸爸獨自扶養兄妹長大。因家中有遺傳性帕金森氏症，哥哥先成為植物人，創世照顧五年後過世。哥哥過世不到一年，女個案發病，兩年後成為植物人，其父為就近照顧，無法承包水電工程，只能就近接案，工作及照顧女兒蠟燭兩頭燒，無暇整理家中環境。

扶少團團長翁世英說，希望在過年前，給女個案家捎來一點溫暖。扶少團秘書何宸也說，透過志工服務，讓他了解社會上有許多人需要幫助，他也因此更珍惜眼前擁有的幸福。

温順德說，僑泰高中落實品格教育，並藉由志工服務啟發學生關懷他人的襟懷與感恩惜福的價值觀。學校每年培訓至少300名學生投入志工服務，今年更號召全校師生踴躍捐輸，分別捐贈創世基金會32萬元、華山基金會25萬元，轉換為年節禮品和應急紅包，希望可以拋磚引玉，帶動社會大眾響應，給弱勢家庭一個暖冬。

僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境。圖／溫順德提供，
僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境。圖／溫順德提供，
僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，校長溫順德（右）與大里扶輪社黃英智（左）幫忙貼上春聯。圖／溫順德提供
僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，校長溫順德（右）與大里扶輪社黃英智（左）幫忙貼上春聯。圖／溫順德提供
僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境，讓弱勢家庭能過個好年。圖／溫順德提供
僑泰高中扶少團學生今天到台中南區創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境，讓弱勢家庭能過個好年。圖／溫順德提供

植物人 紅包 弱勢家庭

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