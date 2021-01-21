寒假第一天高中生好有愛！寒冬送暖關懷弱勢植物人家庭

今天是寒假第一天，僑泰高中扶少團學生與創世基金會合作，今天一早在僑泰高中校長温順德、學務主任葉筱楓帶領下跨出校園，到台中市創世台中院到宅服務的女個案住家服務，協助清掃、整理環境，大里扶輪社黃英智到場幫忙貼上春聯，增添過年喜氣。溫順德、創世台中院長陳韋龍致贈禮品、紅包送給女個案的爸爸，祝福他過個好年。

僑泰高中扶少團成立三年，在大里扶輪社的贊助下，積極參與社區志工服務。扶少團長期與創世基金會合作，投入「寒士30尾牙宴」、「布置創世畫廊、「協助植物人等，今年受疫情影響，寒士30尾牙宴取消，改為送禮到家，將社會的愛心轉換成年節禮品和紅包，分送至弱勢家庭。

女個案五歲時媽媽就因腦膜炎過世，由爸爸獨自扶養兄妹長大。因家中有遺傳性帕金森氏症，哥哥先成為植物人，創世照顧五年後過世。哥哥過世不到一年，女個案發病，兩年後成為植物人，其父為就近照顧，無法承包水電工程，只能就近接案，工作及照顧女兒蠟燭兩頭燒，無暇整理家中環境。

扶少團團長翁世英說，希望在過年前，給女個案家捎來一點溫暖。扶少團秘書何宸也說，透過志工服務，讓他了解社會上有許多人需要幫助，他也因此更珍惜眼前擁有的幸福。