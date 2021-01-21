台中清水這個路段髮夾彎車禍頻傳 中市府將闢便道改善

台中市清水區海頂路、中山路口是一處危險髮夾彎，常發生嚴重車禍，日前還發生年輕騎士遭砂石車撞死，台中市議長張清照接獲民眾陳情，今日邀請相關單位進行協調，爭取在海頂路、中山路之間開闢一條寬15公尺的便道，引導砂石車等大型車輛避開該路口，保障用路人安全。

清水區頂湳里長黃仁成表示，這個路口是一個陡坡，且轉彎角度非常大，形成髮夾彎，許多砂石車及聯結車在此路口進出，常造成嚴重車禍，成了地方上危險道路，希望盡早改善，才是地方之福。

張清照服務處今日邀公路局、市府建設局、交通局，國產署、清水區公所等相關單位舉行協調會。與會人員認為引導砂石車及聯結車等大型車輛避開這個路口，才能降低車禍發生率。

張議長服務處建議在海頂路、中山路開闢一條便道，引導砂石車及聯結車等大型車輛從海頂路走便道銜接中山路，以避開海頂路與中山路口。