聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中清水這個路段髮夾彎車禍頻傳 中市府將闢便道改善
台中市清水區海頂路、中山路口是一處危險髮夾彎，常發生嚴重車禍，日前還發生年輕騎士遭砂石車撞死，台中市議長張清照接獲民眾陳情，今日邀請相關單位進行協調，爭取在海頂路、中山路之間開闢一條寬15公尺的便道，引導砂石車等大型車輛避開該路口，保障用路人安全。
清水區頂湳里長黃仁成表示，這個路口是一個陡坡，且轉彎角度非常大，形成髮夾彎，許多砂石車及聯結車在此路口進出，常造成嚴重車禍，成了地方上危險道路，希望盡早改善，才是地方之福。
張清照服務處今日邀公路局、市府建設局、交通局，國產署、清水區公所等相關單位舉行協調會。與會人員認為引導砂石車及聯結車等大型車輛避開這個路口，才能降低車禍發生率。
張議長服務處建議在海頂路、中山路開闢一條便道，引導砂石車及聯結車等大型車輛從海頂路走便道銜接中山路，以避開海頂路與中山路口。
會中決議在海頂路、中山路之間開闢一條約寬15公尺、長42公尺的便道，但土地為國產署所有，市府將向國產署爭取無償撥用，再進一步著手規劃設計，待簽呈核准後再發包施工。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言