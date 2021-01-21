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年輕弱勢照顧年老弱勢 彰化縣政府介入輔導家族難題

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府、衡山基金會、葳群基金會今天關懷林姓男子及家庭照顧系統。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府、衡山基金會、葳群基金會今天關懷林姓男子及家庭照顧系統。記者簡慧珍／攝影

70歲林姓男子從台北市搬到彰化縣埤頭鄉，和侄女一家同住三合院，被衡山社福基金會發現住處雜亂，臭味滿屋。今天縣政府社會處人員到場表示，已介入關懷兩年多，林男及侄女、侄孫4人都弱智，生活自理狀況不理想，年關將屆由居服員這兩周加強清潔環境。

衡山社福基金會彰化行善團第五團團長黃旗旺說，接獲朋友通知，埤頭鄉元埔村林姓長者的居家環境很糟，需要協助。黃旗旺訪查後，林男未婚，沒子女，搬到彰化縣埤頭鄉定居，住家髒亂，家庭照顧系統也有問題。

元埔村村長陳金意表示，林男的侄女（林男弟弟的女兒）過繼給伯父林男當女兒，侄女要奉養「父親」接到三合院安養，可是她生育4名子女，最年長的就讀國小，最年幼的在幼兒園接受學前教育，林女光是照顧子女就很忙碌，左鄰右舍幾乎每天看到她「在路上走」，要照料伯父林男實在分身乏術，縣政府要接他到安養機構但被拒絕，令人惋惜。

財團法人彰化縣私立葳群公益慈善事業基金會，承接林男的居家服務和送餐；理事長林亮暉說，居服員每周到家服務4次，每天送餐1次，春節即將來臨，居服員加強整理林男的居家環境，打包7大包垃圾，有糞便、垃圾等各種穢物和雜物，環境改善很多。

社會處人員表示，林男具有低收入戶身分，每月領取生活補助約7000多元，林女生育4名子女，1名夭折，1名接受早療後鑑定身心正常，林女和另外兩名年幼孩子都弱智，可能無法兼顧林男，社會處除了依規定每月發給身障生活津貼，經常關懷，也安排林男進住田中中區老人之家，目前排隊中，進住後還可領取每月3000元。

居服員 生育

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