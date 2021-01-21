施工回堵中 下午4時前避開台61漢寶到王功北上路段

第二區養護工程處維護台61線西濱快速公路，今天在漢寶到王功的北上路段施工，目前回堵約1公里，有網友建議提前在芳苑下匝道，行駛台17線到漢寶交流道銜接台61線繼續南下。

養護單位在漢寶到王功的185k至192k封閉高架路施工改善路面，今天上午9時到下午4時維修北上路面，工程單位本來請用路人提前改道下王功匝道，走台17線北上到漢寶匝道銜接上61線繼續北上，路過施工路段應依現場改道指示小心駕駛；但網友發現車流回堵，建議提前在芳苑就下交流道，以免上去塞車。

工程單位早在數天前發布封閉高架路施工的訊息，但部分用路人仍未注意，今天上高架道路才發現施工和塞車，目前回堵約一公里。

台61線漢寶到王功的185k至192k封閉高架路施工改善路面，昨天是維修南下路段，也是請用路人提早下漢寶匝道，利用台17線到王功交流道再上61線。