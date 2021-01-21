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南投縣中小企業協會3團體 捐助弱勢家庭愛心物資
南投縣中小企業協會、南投縣世界華人工商婦女企管協會、南投縣婦女關懷協會今天捐贈35萬元愛心物資，協助南投縣150戶弱勢邊緣家庭。南投縣長林明溱說，因為新冠疫情，弱勢民眾生活更加艱困，歲末年終之際，還好企業、社團伸出援手，為弱勢家庭送上溫暖關懷。
南投縣中小企業協會理事長徐孟榆、南投縣世界華人工商婦女企管協會會長李秀眺、南投縣婦女關懷協會理事長林姝媚一同至縣府拜會縣長林明溱，共同捐贈30萬元物資和5萬元急難救助金，由林明溱代表接受。
林明溱說，因為疫情關係，失業及無薪假人數創新高，民眾生活發生結構性改變，過去一年對弱勢族群而言相當困難。在寒冬歲末之際，企業和社團發揮社會責任，積極關懷弱勢邊緣家庭，值得各界效法，也希望更多企業、團體一起來關懷沒有低收、中低收福利身分照顧的邊緣家庭，讓他們能安心過好年。
徐孟榆說，協會成員都是在地企業家，平日都很關心弱勢，他也積極推動社會服務，新冠肺炎疫情各行各業均受影響，弱勢族群獲得愛心資源也相對短少，在理監事及會員支持下，募集30萬元善款結合縣府力量，購置棉被、白米、襪子、口罩、麵條、醬油禮盒及全聯禮券，幫助弱勢家庭，鼓勵他們面對生活挑戰，迎接新的一年。
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