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台中3座公有市場將太陽能發電 年減少排碳量405公噸
為配合全國節能減碳政策，台中市議員王立任推動以公家機關的屋頂作為太陽能發電使用，台中市政府將在今年設置第一批公有市場的太陽能發電設備，包括在梧棲第二市場、沙鹿市場、清水第一市場，今年將架設完畢。王立任表示，3座公有市場太陽能發電量1年高達73萬度，將減少年排碳量405公噸。
王立任今日到台中市梧棲第二市場辦理太陽能光電發電設備安裝工程會勘，他表示，全球暖化日益嚴重，光是從上個世紀到現在海平面已上升20公分、平均氣溫上升攝氏1.14°C，加上海洋溫度變高，都是對島國的台灣來說非常不利，因此這些年來不斷爭取要台中市政府多使用公家機關的屋頂作為太陽能發電基地。
為配合中央2025年再生能源達20%的比例政策，王立任推動今年在梧棲第二市場、沙鹿市場、清水第一市場等公有市場安裝設置太陽能發電設備，以提升海線綠能發電，減少空污。
王立任說，台中市有許多公家機關的屋頂是閒置的，作為安裝太陽能發電設備，除了善用空間之外也能幫政府省電。而安裝完太陽能發電設備後，梧棲第二市場預估年發電量為12萬5000度、減少年排碳70公噸；沙鹿市場預估年發電量為39萬2000度、減少年排碳217公噸；清水第一市場預估年發電量為21萬3000度、減少年排碳118公噸。
王立任說，政府在宣導要節能減碳的同時，應該帶頭使用太陽能發電才能有效推廣綠能，促進一般民眾一同來使用。而市府除了在公有市場屋頂安裝太陽能板之外，也應盤點台中市所有公家機關的建築空間資源，繼續提升太陽能發電比例，減少台中市的排碳量。
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