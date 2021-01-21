南投信義鄉運會邁入第70屆 鄉民熱烈在新場地展開競技
南投縣信義鄉昨天啟用人和村擁有標準跑道、籃、排球、射箭、棒壘場的集合式運動廣場，同時舉辦第70屆鄉運會，鄉長全志堅指出，奐然一新的運動場，位在人和村濁水畔廣達4公頃的河川新生地，去年斥資約3000萬元整建後，為喜好運動的鄉民，打造一個鄉內才有的運動場域。
信義鄉鄉長全志堅指出，鄉內運動風氣鼎盛，運動場在歷任鄉長爭取醫建及修繕補助後，陸續整建完成目前的排球場4座、籃球場2座、標準200公尺跑道、廁所及司令台，原本去年2月3日已竣工，但因疫情延至今年第70屆鄉運會才啟用。
縣長林明溱說，信義鄉運動廣場是第四河川局撥用給信義鄉公所管理的河川新生地，占地約4公頃，最早由前郷長田炳源推動興建，並在原民局長史強任鄉長期間，爭取體育署核定補助約2500萬元經費，展開運動廣場整建更新工程，現任鄉長全志堅更努力籌措約500萬元配合款，讓整個運動場設施更臻完善。
信義鄉全新運動廣場啟用後，第70屆鄉運及2021歲時祭儀，終於盛大舉辦，在五彩氣球升空下，信義鄉運會展開長達6天的全部賽事，開幕不僅由鄉長全志堅射出「火箭」引燃聖火，參與布農、鄒族及客家傳統歲時祭儀的鄉民們，及運動員共同見證運動場的全新再出發。
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