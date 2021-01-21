新任中市民進黨總召謝明源下周上任 今拜會議長張清照

新任民進黨台中市黨團總召謝明源今天率黨團幹部拜會台中市議會議長張清照，並邀請議長出席2011年黨團幹部交接典禮，期待一起對台中市府行政效能與品質進行全面的監督，並強調新的一年會充分展現監督市政、專業問政及為民興利的責任。

民進黨團總召謝明源表示，議事堂能順暢運作，也是議長的帶領下，期待未來我們能持續順利，達到整個議事運作的目的，特別邀請議長與副議長能在1月27日參加2011年黨團幹部交接。

謝明源說，也因有鑑於近日新冠肺炎逐漸升溫，避免造成疫情擴散，一切會依據疫情指揮中心指引，嚴格進行評估，故原預計在餐廳舉辦的黨團交接典禮予以取消，一切從簡，改在市議會8樓黨團舉辦黨團幹部交接典禮。

副總召賴佳微也說到，這次主要是希望促進議會和諧，期待議長與副議長及未來我們民進黨團能在議事堂亦或者協商時，能取得更多的共識，使我們能會真正達到監督市府的目標，將台中市的市政規劃更加完善。

今天與謝明源一起拜會議長的民進黨籍議員，還有總召偕同副總召賴佳微、幹事長林德宇、副幹事長張家銨、副書記長黃守達。