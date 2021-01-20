想買「BMW」車牌看這裡！1月25日開放上網競標

想買BMW車牌的車主看過來！台中區監理所今天公布，1月25上午10時起至27日上午10時，在監理服務網開放「極速寶馬」「BMW」開頭的自用小客貨車車牌，包括BMW-3377、BMW-0561及BMW -0715~ BMW -0735共計21副新式號牌網路競標，敬請把握，錯過要再等一年。

台中區監理所指出，這次推出的「極速寶馬」BMW號牌21副，每號皆寶馬、副副皆暢快，其中BMW-3377「輕輕鬆鬆」、BMW-0718「錢發發」，「3000元起就能買BMW...的車牌。」