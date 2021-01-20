聽新聞
test
0:00 / 0:00
想買「BMW」車牌看這裡！1月25日開放上網競標
想買BMW車牌的車主看過來！台中區監理所今天公布，1月25上午10時起至27日上午10時，在監理服務網開放「極速寶馬」「BMW」開頭的自用小客貨車車牌，包括BMW-3377、BMW-0561及BMW -0715~ BMW -0735共計21副新式號牌網路競標，敬請把握，錯過要再等一年。
台中區監理所指出，這次推出的「極速寶馬」BMW號牌21副，每號皆寶馬、副副皆暢快，其中BMW-3377「輕輕鬆鬆」、BMW-0718「錢發發」，「3000元起就能買BMW...的車牌。」
台中區監理所說明，這次自用小客貨車BMW勝利寶馬號牌網路車牌標售，有意參加競標者，須備妥自然人憑證IC卡及晶片讀卡機且為監理服務網會員，即可至監理服務網參加競標，網址：http://www.mvdis.gov.tw。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言