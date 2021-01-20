疫情讓弱勢家庭增多 賴建川感謝友人義助年夜飯餐會

連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，今晚提前宴請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且凡是大學和大學以下的學生們還每人都收到1個紅包。賴建川也勉勵他們即使在困難的環境裡，也要有自信而不要自卑，並希望他們長大之後，也能回過頭來繼續幫助需要幫助的人，讓這份善的循環持續下去。

市府參議賴森林代表市長盧秀燕前往表示支持，另包括台中施姓宗親會常務監事施純勇、律師常照倫、台中女中前校長呂培川等人也都贊助並出席餐會。

賴建川從事保險業有成，14年前應朋友之邀請弱勢兒童吃麥當勞過兒童節，會場裡有個小朋友緊緊抱著他說：「謝謝賴叔叔，這是我第1次吃麥當勞！」這份感動讓他當場承諾願意每年都陪他們吃到長大，今年已連續第14年。

又因為每年請小朋友們吃年夜飯的賴姓婦人因事業受挫，沒辦法再請小朋友們吃，賴建川獲悉，4年開始席開25桌接手請小朋友們吃年夜飯，而且還包括小朋友們的家人。因媒體的報導，他請小朋友們吃年夜飯的義舉傳出後，很多朋友都主動捐錢共襄盛舉。

賴建川即使前年罹癌動了大刀，都沒有少請一次，今年他的健康逐漸恢復，加上又遇到疫情使許多家庭更需照顧，今年的年夜飯規模也比去年增加，達到36桌。

賴建川致詞時感性地說，他動的是腎臟大手術，但醫師告訴他竟也沒流什麼血，而且一切非常順利，讓他感覺實在奧妙，也感覺只要做好事，上天自有保佑。他原以為今年遭遇疫情，有些朋友可能會不方便，但只是通知一聲，朋友們的善款都一一匯來，促成了這次的年夜飯活動，讓他由衷的感謝。