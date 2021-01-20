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疫情讓弱勢家庭增多 賴建川感謝友人義助年夜飯餐會

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，今晚提前宴請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯。記者黃寅／攝影
連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，今晚提前宴請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯。記者黃寅／攝影

連續多年請弱勢小朋友吃漢堡而被稱做「麥當勞叔叔」的賴建川，今晚提前宴請台灣陽光婦女協會的弱勢家庭兒童和其家人吃年夜飯，而且凡是大學和大學以下的學生們還每人都收到1個紅包。賴建川也勉勵他們即使在困難的環境裡，也要有自信而不要自卑，並希望他們長大之後，也能回過頭來繼續幫助需要幫助的人，讓這份善的循環持續下去。

市府參議賴森林代表市長盧秀燕前往表示支持，另包括台中施姓宗親會常務監事施純勇、律師常照倫、台中女中前校長呂培川等人也都贊助並出席餐會。

賴建川從事保險業有成，14年前應朋友之邀請弱勢兒童吃麥當勞過兒童節，會場裡有個小朋友緊緊抱著他說：「謝謝賴叔叔，這是我第1次吃麥當勞！」這份感動讓他當場承諾願意每年都陪他們吃到長大，今年已連續第14年。

又因為每年請小朋友們吃年夜飯的賴姓婦人因事業受挫，沒辦法再請小朋友們吃，賴建川獲悉，4年開始席開25桌接手請小朋友們吃年夜飯，而且還包括小朋友們的家人。因媒體的報導，他請小朋友們吃年夜飯的義舉傳出後，很多朋友都主動捐錢共襄盛舉。

賴建川即使前年罹癌動了大刀，都沒有少請一次，今年他的健康逐漸恢復，加上又遇到疫情使許多家庭更需照顧，今年的年夜飯規模也比去年增加，達到36桌。

賴建川致詞時感性地說，他動的是腎臟大手術，但醫師告訴他竟也沒流什麼血，而且一切非常順利，讓他感覺實在奧妙，也感覺只要做好事，上天自有保佑。他原以為今年遭遇疫情，有些朋友可能會不方便，但只是通知一聲，朋友們的善款都一一匯來，促成了這次的年夜飯活動，讓他由衷的感謝。

台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓在會中頒給賴建川感謝狀，同時和他一起喊「年夜飯開動」加上還有弱勢家庭小朋友自己準備的舞蹈等活動，讓年夜飯顯得十分熱鬧。

台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓（左）頒感謝狀給賴建川一起喊「年夜飯開動」。記者黃寅／攝影
台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓（左）頒感謝狀給賴建川一起喊「年夜飯開動」。記者黃寅／攝影
台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓（左）在會中和賴建川一起喊「年夜飯開動」。記者黃寅／攝影
台灣陽光婦女協會秘書長陳淑圓（左）在會中和賴建川一起喊「年夜飯開動」。記者黃寅／攝影
台中施姓宗親會常務監事施純勇偕妻子一起贊助並參加活動年夜飯活動。記者黃寅／攝影
台中施姓宗親會常務監事施純勇偕妻子一起贊助並參加活動年夜飯活動。記者黃寅／攝影

麥當勞 弱勢家庭

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