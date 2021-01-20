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各大宮廟春節採人潮影像監測 盧秀燕：防疫共體時艱

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕提醒，多項大型集會活動雖取消，春節仍有群聚風險，防疫提前部署。圖/台中市政府提供
台中市長盧秀燕提醒，多項大型集會活動雖取消，春節仍有群聚風險，防疫提前部署。圖/台中市政府提供

衛生福利部桃園醫院群聚感染擴大，台中市長盧秀燕今天下午再召開防疫會議，她提醒，即便目前多項大型集會活動取消，春節仍有群聚風險，防疫提前部署，包含傳統市場、賣場、宮廟、交通場站、知名景點等人潮聚集場所，都應提升消毒次數，並請民眾配合戴上口罩。

市府已取消中台灣元宵燈會、市長春節發紅包等人潮聚集活動，並要求各機關重新檢視各項大型活動，以防疫為優先；市府下午開緊急防疫會議，各機關陸續回報大型集會活動配合防疫取消或延期情形。

盧秀燕提醒，即便大型活動取消，春節仍有年節採買及返鄉需求，勢必增加群聚風險，除了針對人潮聚集場所提前整備防疫，春節期間尤其針對各大宮廟及旅遊景點，主管局處必須妥善運用即時人潮影像監測系統，做好人流管制及防疫措施，請市民共體時艱，全民共同防疫。

今天各局處陸續回報最新情形，民政局已協調多家宮廟取消元宵活動，包含東區樂成宮丶南區醒修宮丶梧棲朝元宮等，豐原區元宵節及葫蘆墩音樂會將取消。

文化局取消各藝文中心大年初四、初五新春表演活動及新春藝文團拜，以及原訂3月底前舉行的2021台中媽祖國際觀光文化節百年宮廟風華表演活動。

農業局停辦今年度農民節各項節慶集會，而原訂4月舉辦的「世界蘭花會議暨展覽」將視疫情評估是否延期。

勞工局原訂3月27日舉行的中興大學就業博覽會將視疫情評估改視訊進行。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心今日宣布調整醫療院所門禁及人員管制，全市醫院、長期照護機構及產後護理之家每日訪客可探視時段減少至一個時段，且每名住院病人每次至多2名訪客，住院病人陪病者（含照顧服務員）以1名為原則，並須戴口罩、量體溫及實名制，請民眾探訪前先確認機構規定時段。

市府昨已宣布2021中台灣元宵燈會、市長春節發小紅包、東勢新丁粄節、年貨大街、市府尾牙及新春團拜等大型活動均取消，ZEPRO RUN全國半馬台中場則延期舉辦。

台中市府今召開防疫會議，提前部署。圖/台中市府提供
台中市府今召開防疫會議，提前部署。圖/台中市府提供

春節 衛生局

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