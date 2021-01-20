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街友圍爐改送年禮 人安彰化站募款還缺6成經費

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
人安基金會寒士尾牙宴今年改送禮到家，彰化站今天舉行宣傳活動。 圖／人安基金會提供
人安基金會寒士尾牙宴今年改送禮到家，彰化站今天舉行宣傳活動。 圖／人安基金會提供

人安基金會每年在農曆春節前夕為街友舉辦大型圍爐，30年不中斷，今年受新冠肺炎疫情影響，無法群聚用餐，改為年禮送到家，人安彰化站今天舉辦宣傳活動，立刻有回流台商庇俄斯集團慷慨解囊捐出31萬元，讓社工相當振奮，但距離目標仍有6成缺口。

彰化縣政府歷年來在三節都會捐贈經費或物資，縣府今天現場先認捐150份應急紅包、現場來賓也一同跟進支持活動經費，今年年禮準備的八道菜餚有烏魚子、東坡肉、油飯、佛跳牆、肉鬆、肉乾、梅醬蔗苗、蒲燒鰻，以調理包或罐頭的形式呈現，讓寒士可以即時品嘗，部分也可加熱食用。

人安基金會彰化站長游山河說，今年寒士尾牙宴改送禮到家，號召響應「一個人的團圓飯」，彰化預計需要120萬元經費，除了提供310分年禮，約有三分之一的善款會作為長年服務經費，若沒募得這樣的目標，全年都會相當吃緊，目前僅募得約50萬元，仍需各界支持。

人安基金會今年暫停大型圍爐，改為年禮送到家，提供烏魚子、東坡肉等料理。圖／人安基金會提供
人安基金會今年暫停大型圍爐，改為年禮送到家，提供烏魚子、東坡肉等料理。圖／人安基金會提供

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