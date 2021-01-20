成為台中國家歌劇院的創作基地 大里菸葉廠變身有望

台中市大里區占地5公頃餘，閒置多時的大里菸葉廠，在立法委員何欣純推動下，目前文化部已傾向把當地活化成為台中國家歌劇院的第二個創作和展演基地。定位上，台中歌劇院是以演出為主，大里菸葉場是以創作為主，但與此同時，也希望能藉由活化，吸引民眾參與，成為一個具休閒功能的文化域域。

何欣純下午就邀請了文化部、台中國家歌劇院和台中市文化局等相關單位共同會勘。會勘中，文化局和台中國家歌劇院人員都表示，希望未來在文化部挹注經費下，由兩單位共同推動開發。另外，到場的國有財產署台中分署分署長趙子賢也表示，對於未來如何撥用土地，國有財產署也將進一步配合。

何欣純指出，大里菸葉廠日據時代即做為「專賣局台中支局葉菸草再乾燥場」後來並是公賣局台中菸葉場，自從不再產製菸草後即被閒置，2016年有部分廠區被登錄為台中市歷史建築，2019年11月擴大為全區，地方一直期待偌大的園區可以活化再利用。

她指出，她3年前即找台中市文化局和文資處進行會勘，發現該址仍留有許多自日據時代生產用的機具等，因此即請文資處指定其中6棟為歷史建築；為了進一步活化再利用，又再請文化部和文資局補助調研經費和設計規畫，文化部並支持在此地設一個國家歌劇院的展演基地，把中部的表演團體匯集至此處，整個計畫預計5年7.8億元，下個會期即會要求文化部編列出預算。

她表示，期待未來此處不僅是靜態的展出，還可以讓市民進來休閒、參與文化活動，成為一個動態的文化場域。

台中國家歌劇院副總監李忠俊說，台中國家歌劇院是一個很不一樣的劇場，其他的劇場都是有演出才開門，但它卻有一半的空間是開放的，每一天都可以去參觀，所以有很重的顧客服務部分，所以要辦很多活動，並吸引民眾參觀。

而大里菸葉廠未來也有相似的地方，未來會有兩個小劇場，做小型的演出，但重要的是它可以讓藝文團體安心的創作，且創作的過程可以安排民眾參觀、導覽；民眾再對劇場有所瞭解後，也會更樂意於花錢看劇場的演出，這是和台中國家歌劇院不同的地方。