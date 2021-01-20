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菜肉雙漲疫情也升溫 餐廳年菜不敢漲價
開放萊豬政策，本來讓餐廳擔心年菜用料被質疑，沒想到新冠肺炎疫情升溫，外賣年菜份數增加，專辦外燴的彰化縣二水鄉桃山美食今天發表新春年菜，主打食材沒有「看不見製程」的加工品，民眾可以吃得安心。
桃山美食金牌廚師沈佑澤表示，今年預購年菜人數比往年多，消費者都會細心關注豬肉來源，所以餐廳年菜的主菜紹興東坡肉、佛跳牆排骨都採用台灣豬，不用加工品；因萊豬政策使得台灣豬價格不斷上漲，寒流造成蔬菜價格也走揚，豬價、菜價雙漲，今年年菜的製作成本比往年增加很多。
台灣新冠肺炎疫情吃緊，民眾避免到人潮擁擠的地方，這幾天外訂年菜份數漸增，可能民眾不想到市場買菜，向信賴的餐廳預購，做好防疫又省事。疫情持續長達一年，各行各業都辛苦，桃山美食年菜價格和去年相同，限量120桌。
傳統餐廳受疫情影響，大型尾牙預單陸續被取消，只剩家庭式1至2桌的預約，有些顧客改訂外帶，整體而言，鄉鎮中小型餐廳業績下滑二至三成，業者認為桃園疫情及中央防疫政策牽動今年尾牙最終結果，距離過年還有20天，希望疫情獲控制，讓慘澹的餐飲業過個好年。
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