菜肉雙漲疫情也升溫 餐廳年菜不敢漲價

開放萊豬政策，本來讓餐廳擔心年菜用料被質疑，沒想到新冠肺炎疫情升溫，外賣年菜份數增加，專辦外燴的彰化縣二水鄉桃山美食今天發表新春年菜，主打食材沒有「看不見製程」的加工品，民眾可以吃得安心。

桃山美食金牌廚師沈佑澤表示，今年預購年菜人數比往年多，消費者都會細心關注豬肉來源，所以餐廳年菜的主菜紹興東坡肉、佛跳牆排骨都採用台灣豬，不用加工品；因萊豬政策使得台灣豬價格不斷上漲，寒流造成蔬菜價格也走揚，豬價、菜價雙漲，今年年菜的製作成本比往年增加很多。

台灣新冠肺炎疫情吃緊，民眾避免到人潮擁擠的地方，這幾天外訂年菜份數漸增，可能民眾不想到市場買菜，向信賴的餐廳預購，做好防疫又省事。疫情持續長達一年，各行各業都辛苦，桃山美食年菜價格和去年相同，限量120桌。