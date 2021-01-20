不辦獨老尾牙 彰化北斗鎮公所今天起禮物送到家

新冠肺炎疫情升溫，基層公所停辦獨老圍爐餐會，然後呢？彰化縣北斗鎮公所今天起到春節前，把預定圍爐餐會後要發送的民生物資一一送到130名獨老的住處，並記錄現況，做為調整關懷細部計畫的依據。

北斗鎮公所今年不辦獨居老人尾牙，準備好了的禮物送到家。今天下午北斗鎮長李玄在、鎮公所社政課人員和北斗鎮公所志工隊長楊麗香（前鎮長）、多名志工，帶著一車禮物拜訪6名獨老，關心他們的生活。

84歲蕭姓長者獨居多年，兒子定居台中市，兩名女兒分別住員林市和台北市，假日輪流回北斗鎮探望。蕭姓長者說，曾經在半夜兩次急病，她打電話叫救護車接送就醫，其中一次是撞傷小腿，她一邊走路一邊淌血，走到客廳打電話。

鎮公所贈送毛毯、厚襪和暖暖包，李玄在教蕭姓長者使用暖暖包的方法，又拿出餐盒內的要她先吃，別放隔夜。楊麗香問蕭姓長者的三餐如何料理，她表示，住員林市的女兒經常回來照料，若子女都忙，她偶爾自行煮食。

北斗鎮愛心團體贈送白米、快煮麵等物資，鎮公所一併交給蕭姓長者，楊麗香要長者記住緊急電話「2345」，前面加北斗鎮區域號碼三個8，完整號碼（04）8882345，日夜都有人接聽，原來這是楊麗香的家用電話，「鎮公所有上下班時間，我家沒有。」讓蕭姓長者「足咁心」。