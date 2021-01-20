快訊

唐吉訶德24小時排隊「群聚到不行」 北市衛生局說話了

暴走到最後一刻？川普逆轉「特赦班農」另組第三政黨

台中女子監獄「保育室」有6名幼兒 台中更保寒冬送暖

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中女子監獄「保育室」現有2女4男共6名幼兒，台中地檢署檢察長毛有增（圖右三）及台灣更生保護會台中分會主任委員廖學從（圖右二）寒冬送暖，致贈幼兒奶粉、紙尿褲、防風保暖外套等關懷物資，以彌補幼兒缺少父愛關懷之不足，並溫暖其幼小心靈。圖／台中更保提供
台中女子監獄「保育室」現有2女4男共6名幼兒，台中地檢署檢察長毛有增（圖右三）及台灣更生保護會台中分會主任委員廖學從（圖右二）寒冬送暖，致贈幼兒奶粉、紙尿褲、防風保暖外套等關懷物資，以彌補幼兒缺少父愛關懷之不足，並溫暖其幼小心靈。圖／台中更保提供

台中女子監獄「保育室」現有2女4男共6名幼兒，台灣更生保護會臺中分會寒冬送暖，結合普安開發股份有限公司用實際行動關懷台中女子監獄「保育室」幼兒，共花費新台幣4萬，致贈幼兒成長守護配方奶粉35罐；瞬吸舒爽紙尿褲40包；舖棉刷毛防風保暖外套6件及嬰幼教具等關懷物資，以彌補幼兒缺少父愛關懷之不足，並溫暖其幼小心靈。

台中地檢署檢察長毛有增表示，透過結合社會資源的關懷活動，讓攜子入監服刑女收容人感到社會有溫暖，給予正面支持力量，帶給感動與快樂的希望，有助於順利復歸社會。毛有增也告訴收容人，日後出監如有需要幫助，都可以向更生保護會請求協助。

台灣更生保護會臺中分會主任委員廖學從，也是普安開發股份有限公司董事長表示，企業參與監所關懷活動可達拋磚引玉之功效，透過真心熱誠的付出，讓同學感受外界社會關懷與疼惜之真情，將來重回社會時將能更快適應社會生活。期盼社會大眾能關懷、接納更生人，給他一個機會‧拉他一把！

台中女子監獄「保育室」現有2女4男共6名幼兒，台中地檢署檢察長毛有增（圖中）及台灣更生保護會台中分會主任委員廖學從寒冬送暖，致贈幼兒奶粉、紙尿褲、防風保暖外套等關懷物資，以彌補幼兒缺少父愛關懷之不足，並溫暖其幼小心靈。圖／台中更保提供
台中女子監獄「保育室」現有2女4男共6名幼兒，台中地檢署檢察長毛有增（圖中）及台灣更生保護會台中分會主任委員廖學從寒冬送暖，致贈幼兒奶粉、紙尿褲、防風保暖外套等關懷物資，以彌補幼兒缺少父愛關懷之不足，並溫暖其幼小心靈。圖／台中更保提供

監獄 保暖 幼教

延伸閱讀

台中巿榮服處 歲末年終關懷榮民眷

鐵漢柔情 方仰寧將祝賀蘭花盆栽義賣捐家扶獲響應

送白米做公益 立委許淑華牽線會計師捐千包米贈家扶

寒冬送暖音樂饗宴 三峽金光明寺續寫7年之暖

相關新聞

菜肉雙漲疫情也升溫　餐廳年菜不敢漲價

開放萊豬政策，本來讓餐廳擔心年菜用料被質疑，沒想到新冠肺炎疫情升溫，外賣年菜份數增加，專辦外燴的彰化縣二水鄉桃山美食今天...

不辦獨老尾牙　北斗鎮公所今天起禮物送到家

新冠肺炎疫情升溫，基層公所停辦獨老圍爐餐會，然後呢？彰化縣北斗鎮公所今天起到春節前，把預定圍爐餐會後要發送的民生物資一一...

彰化鼓勵社區環保志工 餐點費每人調升到80元

彰化縣府為鼓勵社區自主維護環境，每年推動「綠意社區環境教育補助方案」，依據社區環保志工餐與人數，提供3級距補助經費，今年...

每天被問辦不辦？員林、溪湖元宵燈會照辦但滾動修正

國內新冠肺炎疫情緊繃，各地燈會活動紛紛取消或延期，彰化縣員林市公所、溪湖鎮公所第一次舉辦元宵燈節，民眾關心「辦不辦？」兩...

合歡山追雪高山症發作 女被救後「10倍奉還」謝警

新北市黃姓女子日前帶母親到合歡山追雪，未料高山症發作，呼吸困難，南投縣仁愛警分局員警以隨身攜帶的氧氣瓶協助她緩解症狀，再...

春節長者大紅包每人送6千 彰化市發出1億5千萬

春節即將到來，彰化市年滿70歲以上長者，每人都可領到市公所發放的6000元「春節敬老禮金」大紅包，今年符合資格長者共2萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。