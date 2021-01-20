台中女子監獄「保育室」有6名幼兒 台中更保寒冬送暖
台中女子監獄「保育室」現有2女4男共6名幼兒，台灣更生保護會臺中分會寒冬送暖，結合普安開發股份有限公司用實際行動關懷台中女子監獄「保育室」幼兒，共花費新台幣4萬，致贈幼兒成長守護配方奶粉35罐；瞬吸舒爽紙尿褲40包；舖棉刷毛防風保暖外套6件及嬰幼教具等關懷物資，以彌補幼兒缺少父愛關懷之不足，並溫暖其幼小心靈。
台中地檢署檢察長毛有增表示，透過結合社會資源的關懷活動，讓攜子入監服刑女收容人感到社會有溫暖，給予正面支持力量，帶給感動與快樂的希望，有助於順利復歸社會。毛有增也告訴收容人，日後出監如有需要幫助，都可以向更生保護會請求協助。
台灣更生保護會臺中分會主任委員廖學從，也是普安開發股份有限公司董事長表示，企業參與監所關懷活動可達拋磚引玉之功效，透過真心熱誠的付出，讓同學感受外界社會關懷與疼惜之真情，將來重回社會時將能更快適應社會生活。期盼社會大眾能關懷、接納更生人，給他一個機會‧拉他一把！
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