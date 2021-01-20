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彰化鼓勵社區環保志工 餐點費每人調升到80元
彰化縣府為鼓勵社區自主維護環境，每年推動「綠意社區環境教育補助方案」，依據社區環保志工餐與人數，提供3級距補助經費，今年餐點費從每人50元調升到80元，持續凝聚居民環保意識，去年一名環保志工在社區整理雜草時，不慎傷到眼睛，造成眼睛部分失能，呼籲志工環境維護時務必注意安全。
彰化縣環保局指出，補助方案每年詢問都很熱烈，申請對象為彰化縣已成立環保義工隊的立案社區發展協會，分3組級距，依社區每次出勤人數核定補助金額，第一級距20人以上至未達40人，補助1萬6000元，第二級距40人以上至未達70人，補助3萬2000元，第三級距70人以上補助4萬8000元，即日起申請至1月25日截止，經費用罄為止。
彰化縣環保局綜合計畫科王素梅說，縣府從2011年開始執行綠意社區環境教育補助暨考核方案，申請補助社區從163個社區新增到最新年度有391個社區，10年來共新增228個社區，社區反映以往每人補貼50元的餐點費不好運用，縣長體恤志工辛勞，今年將費用每人調升到80元，感謝社區志工為環境付出。
環保局為提升環保服務品質，強化志工環保知識，完成志工基礎訓練及環保特殊訓練的環保志工，可到彰化縣環境保護局申請紀錄冊，以保障志工執勤安全。
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