每天被問辦不辦？員林、溪湖元宵燈會照辦但滾動修正

國內新冠肺炎疫情緊繃，各地燈會活動紛紛取消或延期，彰化縣員林市公所、溪湖鎮公所第一次舉辦元宵燈節，民眾關心「辦不辦？」兩市鎮公所多方考量，今天決定按照原計畫舉辦，但採滾動式修正活動內容。

「金牛迎春賀員林．彩燈閃耀慶豐年」2021員林燈會，今年2月11日（除夕）到3月1日（正月十八）在員林公園舉辦，燈籠天幕從民權路、光明路、三民路到中正路，主燈、副燈及7500顆彩繪燈籠、客家花布燈籠將照亮的員林街廓。

員林市長游振雄說，員林市首辦舉辦燈會就遇到疫情干擾，市公所按照原計畫舉辦但縮小規模，除夕夜點燈活動及元宵節活動將限制入場人數，並遵照中央流行疫情指揮中心防疫指引辦理，採行實名制，參加人員需全程配戴口罩，至於燈會期間的表演節目和美食攤位，市公所視疫情作滾動式調整。

2021員林燈會以員林公園為主場地，主燈金牛搭配10座富涵員林意象的副燈，有客家花布燈區、美食燈區（八寶冰、菱角粽…）、光影燈區等，市公所集結社會力量點亮員林市，福寧宮、興賢書院、廣寧宮、廣安宮、地藏庵、玉天宮等宮廟在員林公園、三角公園及宮廟前布置意象作品，另有建大輪胎、曼黛瑪璉、員榮醫院、百果山探索樂園等在地企業，在員林車站及重要路段設計裝置藝術，其中台懋公司贊助50萬元

市公所邀集員林市各國小、員林家商、員林農工、員林高中4000多名學生和多個社區參與創作，動手畫出樂趣並作為燈籠天幕。市公所2月11日除夕晚間8點到10點預計發送500個金牛小提燈，2月26日（正月十五）晚間6點30分到9點30分預計發送500個金牛小提燈。