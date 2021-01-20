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台中市都市空間設計大獎 入圍作品展登場

中央社 / 台中20日電

第9屆台中市都市空間設計大獎今天舉行入圍作品展，台中市政府今天表示，這屆報名總件數101件，共有台中綠美圖等17件作品入圍獲獎，將於29日舉行頒獎典禮。

第9屆台中市都市空間設計大獎入圍作品今天在市府文心第二行政大樓一樓中庭展出，並邀請評審團為入圍作品論述講評。

都市發展局長黃文彬表示，除前8屆的獎項外，第9屆再增加公共空間獎、低層建築獎、舊建築空間再造獎、商業空間獎等，經初審、現勘、決選等，最終從101件參賽作品中，選出17件得獎作品，並從今天起到2月3日在此展出。

以這次得獎的「台中綠美圖」新建工程來說，黃文彬說，由日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的建築師事務所，打造的「台中綠美圖」，將美術館與圖書館合而為一，並充分展現基地的環境優勢，多重角度8個大小不一的盒子空間量體，彼此互相聯結，有些空間懸浮為地面或空中提供遮蔭功能，提供台灣亞熱帶的氣候更多呼吸換氣的孔隙。

龍寶建設「仁美臻邸」建案也獲獎，龍寶建設董事長張麗莉表示，雖然是民間建案，但在規劃初期就啟動中部各大專院校對老環境紋理整合競圖，施工過程中更逐一拜訪鄰里，期待透過環境整合，改善原有老舊及雜亂元素，建立社區鄰里共識，還為公車站牌打造一座美麗的公車亭，並將附近的電線桿一一地下化，也保留位於基地內的大原石再利用，透過藝術家的巧手成為公共藝術。

建築 台中市 公車

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