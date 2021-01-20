信義鄉運動廣場啟用 結合歲時祭儀運動會好熱鬧

在五彩氣球升空見證下，斥資約新台幣3000萬元的南投縣信義鄉綜合運動廣場今天正式啟用，鄉公所同時舉辦全鄉運動會及歲時祭儀，鄉民、選手們在嶄新場地競技，都覺得很開心。

經教育部體育署補助及歷任鄉長爭取，座落信義鄉人和村濁水溪畔的信義鄉綜合運動廣場具有標準跑道、籃球、排球、射箭、棒壘球場、公廁、停車場，鄉公所上午舉辦啟用典禮，南投縣長林明溱、信義鄉長全志堅、國民黨立法委員孔文吉、許淑華等人出席。

林明溱說，信義鄉綜合運動廣場位於經濟部水利署第四河川局撥用給信義鄉公所管理的河川新生地，占地約4公頃，最早由前鄉長田炳源推動興建，由前鄉長史強爭取體育署核定補助約2500萬元經費，現任鄉長全志堅努力籌措約500萬元配合款，完成運動場整建工程。

除運動廣場揭幕典禮，信義鄉公所今天也在此舉辦「歲時祭儀及傳統技能競賽暨第70屆全鄉運動會」，鄉公所表示，鄉運會全部賽事6天，今天開幕由鄉長全志堅射出「火箭」引燃聖火，更有一連串精彩的布農族、鄒族、客家傳統歲時祭儀表演，歡迎遊客共襄盛舉。

全志堅說，信義鄉運動風氣興盛，連續70年舉辦鄉運會的傳統可說絕無僅有，位於人和村濁水溪畔的運動廣場擁有全新、完善的跑道與球場等公共設施，經多年爭取才完成整建，場地得來不易，希望成為全體鄉民持續精進各項運動的最佳後盾。