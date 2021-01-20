合歡山追雪高山症發作 女被救後「10倍奉還」謝警

新北市黃姓女子日前帶母親到合歡山追雪，未料高山症發作，呼吸困難，南投縣仁愛警分局員警以隨身攜帶的氧氣瓶協助她緩解症狀，再將其送醫；未料，黃女返家後竟「10倍奉還」寄送10罐氧氣隨身瓶至翠峰派出所，感謝警方即刻救援。

據了解，黃女家住三峽，因她的父親生前希望能帶妻子上合歡山賞雪，可惜尚未如願就逝世，而為完成父親未竟心願，黃本月8日便帶著母親南下追雪，沒想到，順利抵達目的地合歡山不久，黃突感身體不適，呼吸困難，緊急報案求援。

仁愛警分局表示，獲報後就近調派翠峰派出所馳援，因合歡山海拔逾3000公尺，員警見黃女為頭痛、暈眩、噁心想吐、呼吸困難等症狀，判斷為高山症發作，隨即以攜帶的氧氣隨身瓶，讓黃女呼吸氧氣緩解症狀，同時聯絡救護車將其送醫。

但讓人意外的是，翠峰派出所近期收到一個包裹，拆開後是10罐氧氣隨身瓶及一張留言，細看才知寄件人就是先前獲助的黃女，她表示，帶母親赴合歡山追雪，完成父親未完成的任務，殊不知引發身體不適，感恩員警伸援搭救，真心感謝。

仁愛警分局長莊順智表示，為民服務，援助民眾本來就是警察職能中的重要工作，執行雪季勤務期間也有購買禦寒或相關裝備供同仁使用，警所收到遊客致謝物品則相當暖心感謝，後續會將氧氣瓶用來幫助其他有需求的民眾，讓愛心傳遞下去。