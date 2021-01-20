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影／因應防疫 中國附醫：加嚴管制門診追問北部就醫史
台灣新冠肺炎防疫出現醫院群聚感染，防疫再度緊張。中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說，中國附醫為防疫加強管制，除了各出入口量測體溫、戴口罩外，包括急診病患及家屬，恢復落實TOCC，也就是插健保卡，詢問旅遊史、職業別、接觸史、群聚等追蹤；門診加一個追問北部就醫史，陪病與探病有新措施，減少人員出入，需陪病證，避免12歲以下兒童進入；加護病房限縮至一次，並實名登記，鼓勵探病用視訊。
中國醫藥大學附設醫院為防疫將加強管制措施包括：
一、限縮陪探病規定：
一般病房陪病改為限制1人，請持「陪病證」進入醫院，加護病房探病改為一天一次，每次 30分鐘，每次2人，探病時段 : 上午10點半到11點。
為維護防疫安全，自主健康管理者，請儘量避免至醫院陪探病。近期內將規劃APP或QR code功能，提供探病者預約，以管控人流及實名制登錄。
二、進入急診須配合量體溫、戴口罩、旅遊史查驗後通關。
三、加強落實全院員工、實習學生、外包人員健康自主管理機制，落實工作人員健康監測與管理，若有症狀需至急診就醫，員工有症狀則放寬作篩檢，第一線醫療照護工作人員，確實遵循呼吸道及咳嗽禮節，在院內應全程佩戴外科口罩，並加強手部衛生。 近期內擬規劃資訊系統由工作人員上班前登錄健康狀況，以利及時掌握全院員工健康監測與管理。
四、外籍看護工休假期間避免参加聚集活動，作好健康管理，每日監測健康狀況，若有異常者請至醫院急診就醫，並避免至醫院陪病。
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