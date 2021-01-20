彰化肥料廠亂排廢水 環保局：累犯不改將勒令停工

彰化芳苑鄉一間肥料工廠在廠區露天堆置廚餘，又將廢水經由雨水道排放到廠外，陳姓業者去年已被罰28萬多元今年又再犯，環保局除將要求業者停工，也研擬祭出最高600萬元罰鍰。

彰化縣環保局長江培根表示，芳苑工業區周邊的民眾常抱怨經常聞到臭味，工業區旁邊的大排水溝有時也傳出惡臭，環保局循線查出，臭味來自於芳苑工業區內一間肥料製造廠。

環保局指出，陳姓業者所開的肥料製造廠，向市場、餐廳以及食品工廠的動物臟器、廚餘等，堆置在廠內後經由蒸煮等程序，製作成肥料出售。

環保局的稽查人員去年9月曾接到檢舉，前往廠區內稽查發現，陳姓業者直接把堆肥放在廠區內露天曝曬，當時就認定業者違反廢棄物清理法；12月又查獲業者在廠內蒸煮動物臟器，卻未依規定申請固定污染源設置操作許可證，違反廢棄物清理法以及空氣污染防制法，先後裁罰業者新台幣28萬8000多元。

江培根表示，環保局人員去年12月前往稽查時，三令五申警告業者不要再違法，也請芳苑工業區服務中心協助加強巡查，但陳姓業者仍心存僥倖，今年1月11日又被查獲除了在廠區內露天堆置動物內臟等下腳料外，也將廠區內產生的廢水經由廠區內的雨水道排放到工業區外的大排水溝。

江培根說，業者未取得水污染防治許可證，卻將未處理過的事業廢水排出造成污染，將依水污染防制法規定要求肥料廠停工，也將研擬是否依法處以最高600萬的罰鍰。