春節長者大紅包每人送6千 彰化市發出1億5千萬
春節即將到來，彰化市年滿70歲以上長者，每人都可領到市公所發放的6000元「春節敬老禮金」大紅包，今年符合資格長者共2萬5085位，總發放金額高達1億5051萬元，市長林世賢說，彰化市這項福利已連續發放24年，由於以往老人家喜歡排隊領紅包，因應新冠肺炎疫情，市公所超前部署，經調查已有一半將以轉帳方式，減少感染風險。
彰化市公所表示，「春節敬老禮金」訂1月28日在各里辦公處或各里指定地點發放，凡年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6,000元及長壽麵線一份，採現金及轉帳兩種方式發放。
彰化市「春節敬老禮金」的發放已有24年，從前市長葉滿盈時代開始發放，從早先的5000元到6000元，是彰化市長者每逢春節都可領到的大紅包，很多長者就說「比孩子給得還多 」，隨著老人人口增加，已造成市庫沈重負擔，甚至排擠其他市政建設，在前市長邱建富任內，曾一度從6000調降到5000元，就被罵到臭頭，隔年就又回復，證明「春節敬老禮金」是歷任市長就算咬緊牙根，也要繼續發下去，否則即會反應在選票上。
市長林世賢也面臨發放「春節敬老禮金」的財政壓力，他說，發放金額達1億5000萬元對市公所是一大挑戰，而此一社會福利除了給老人家好過年外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧，市公所也因此積極向上級爭取經費來挹注，單是去年就爭取到56億元建設經費補助，彰化市的建設只會多不會少。
由於很多老人家習慣有親手領到紅包的感覺，就算排著長長隊伍，也不會在意，今年逢新冠肺炎疫情，恐將造成疫情擴散風險，林世賢說，其實彰化市公所去年就超前部署，經向長者調查後，已有一半改以轉帳方式發放，大大降低風險，對於領現金的長者，已要求里長加強做好防疫措施，像必須戴口罩及保持社交距離。
市公所今天上午在彰化市老人文康中心為春節敬老禮金發放舉辦記者會，邀請蔡金水先生、楊招枝女士、吳統妹女士、楊清塗先生、郭秋季先生共5人，代表全市的長者出席參加，由市長林世賢逐一向長者奉茶並致贈紅包，祝福長輩健康、長壽，並由探索幼兒園建國園小朋友為長者搥背，表演舞蹈，老人家們都笑呵呵。
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