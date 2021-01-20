春節長者大紅包每人送6千 彰化市發出1億5千萬

春節即將到來，彰化市年滿70歲以上長者，每人都可領到市公所發放的6000元「春節敬老禮金」大紅包，今年符合資格長者共2萬5085位，總發放金額高達1億5051萬元，市長林世賢說，彰化市這項福利已連續發放24年，由於以往老人家喜歡排隊領紅包，因應新冠肺炎疫情，市公所超前部署，經調查已有一半將以轉帳方式，減少感染風險。

彰化市公所表示，「春節敬老禮金」訂1月28日在各里辦公處或各里指定地點發放，凡年滿70歲，在彰化市設籍6年以上的長者，且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金新臺幣6,000元及長壽麵線一份，採現金及轉帳兩種方式發放。

彰化市「春節敬老禮金」的發放已有24年，從前市長葉滿盈時代開始發放，從早先的5000元到6000元，是彰化市長者每逢春節都可領到的大紅包，很多長者就說「比孩子給得還多 」，隨著老人人口增加，已造成市庫沈重負擔，甚至排擠其他市政建設，在前市長邱建富任內，曾一度從6000調降到5000元，就被罵到臭頭，隔年就又回復，證明「春節敬老禮金」是歷任市長就算咬緊牙根，也要繼續發下去，否則即會反應在選票上。

市長林世賢也面臨發放「春節敬老禮金」的財政壓力，他說，發放金額達1億5000萬元對市公所是一大挑戰，而此一社會福利除了給老人家好過年外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧，市公所也因此積極向上級爭取經費來挹注，單是去年就爭取到56億元建設經費補助，彰化市的建設只會多不會少。

由於很多老人家習慣有親手領到紅包的感覺，就算排著長長隊伍，也不會在意，今年逢新冠肺炎疫情，恐將造成疫情擴散風險，林世賢說，其實彰化市公所去年就超前部署，經向長者調查後，已有一半改以轉帳方式發放，大大降低風險，對於領現金的長者，已要求里長加強做好防疫措施，像必須戴口罩及保持社交距離。