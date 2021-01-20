名家揮毫今起送春聯 中市首長名暗藏密碼「犇向幸福」

台中市政府今天舉辦「110年犇向幸福新春揮毫」活動，因應疫情，調整為提前請書法家寫好春聯，裝袋開放民眾即日起至22日到台灣大道及陽明大樓領取。

市長盧秀燕今天與書法家一起揮毫賀新年，到場的局處首長姓名有玄機，包括文化局長張「大春」建設局長陳「大田」財政局長羅「仙法」消防局長曾「進財」等人，名字都有吉祥丶富裕的涵意。

市府秘書處表示，今年書法家手寫春聯發送地點為台灣大道市政大樓一樓中央川堂活動帳篷及陽明市政大樓一樓大廳，今起至22日每天上午10點開始限量發送、發完為止，袋內隨機加贈新春小禮。

另由在地青年周煜偉設計的牛年特製創意春聯，將於23日起於中央公園遊客中心限量發放，歡迎民眾索取。

市長盧秀燕表示，今年賀聯祝福語為「犇向幸福」，代表大家齊力邁向幸福的一年。她與市府團隊也向所有市民朋友拜早年，祝福牛年行大運、平安快樂。

盧秀燕指出，今日很榮幸邀請國寶級書法大師周良敦及台中在地青年設計師周煜偉，共同為活動開筆，今年傳統賀聯即是出自周良敦大師之手；此外，周煜偉設計師則將台中特色地標，如湖心亭、國家歌劇院元素結合牛年意象，發揮新穎創意設計另一款創意賀聯，限量發送予民眾。

揮毫陣容堅強，在地12個書法團體，包括台灣省書畫教育協會、台灣省中國古文字學會、台中市長青學苑、台中市書藝創作文化交流學會、台中市書法協會、台灣省中國書畫學會、台中市才藝教學服務人員職業工會、中華民國書協會(中部聯誼會)、中華甲骨文學會、台中市黎明生活美學協會、潭子書畫協會及烏日藝術家學會等，推薦152位書法作者，為市民們提前書寫上千份的春聯。