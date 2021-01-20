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大甲江南社區活動中心廁所與設備老舊 爭取90萬翻新

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲江南社區活動中心廁所與設備老舊，市議員施志昌爭取90萬元翻新，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲江南社區活動中心廁所與設備老舊，市議員施志昌爭取90萬元翻新，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

台中市大甲江南社區活動中心是當地重要的活動與集會場所，戶外廁所老舊狹小不敷使用，台中市議員施志昌今邀大甲區公所、大甲區江南里長與江南社區發展協會到活動中心會勘，爭取改建；大甲區公所表示，會將原有的戶外廁所拆除改建，預計過完年後動工，工期約兩個月，4月底完工，並在周邊裝設戶外健身器材，總經費約90萬元。

市議員施志昌表示，大甲江南社區活動中心設置至今已經幾十年，為當地重要的活動與集會場所，每年三官大帝祭祀、選舉投票或是一般里民休憩等。每次遇到大型活動，廁所都不敷使用，江南里長李文登向他反映，希望可以改建戶外的廁所，因應每次大型活動使用需求。

江南里長李文登表示，江南社區活動中心內除了戶外一間廁所，活動中心內其實還有一間男女廁所和無障礙，但選舉投票所會設在活動中心內，活動中心內的廁所就不能使用，排隊投票的人只能使用戶外廁所，室外廁所很小，甚至有時里民因等投票急著如廁，直接在室外隨地便溺，因此才想要解決廁所不夠用的問題。

大甲區公所表示，會依議員與里長的建議，戶外廁所進行拆除重建，並設置戶外健身器材讓當地長輩里民運動，預計過完年後動工，工期約兩個月，4月底完工，總經費約90萬元。

台中大甲江南社區活動中心廁所與設備老舊，市議員施志昌爭取90萬元翻新，今天現場會勘。記者游振昇／攝影
台中大甲江南社區活動中心廁所與設備老舊，市議員施志昌爭取90萬元翻新，今天現場會勘。記者游振昇／攝影

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