放寒假哪裡玩？中市府公開3條職人體驗路線

開始放寒假了，台中市政府觀光旅遊局特別結合大甲、北屯、豐原、神岡等產業故事館及周遭著名觀光景點，規劃3大主題路線；觀旅局表示，趁著寒假，一同帶著全家大小來趟職人體驗，擴大孩子的視野，也豐富孩子的知識，共度美好的親子時光。

台中市府觀旅局長林筱淇表示，台中匯集各式老少咸宜、寓教於樂、適合親子共遊的在地產業故事館，包含糕餅、木工、薩克斯風、茶葉、布藝等多元豐富的展示內容及各式DIY體驗活動。

觀旅局為遊客規劃「美食饗宴」、「生活創意」、「玩美藝術」等3大主題體驗路線，「美食饗宴」可以造訪以芋頭酥餅著名的「阿聰師芋頭文化館」，透過就地取材，將在地農特產品揉進一塊塊糕餅內，一窺芋頭與糕餅的文化；也可在「大呷麵本家故事館」中探索Q彈麵條的奧秘，從精緻的袖珍模型中認識製麵產業的過程與歷史。接著可至「匠師的故鄉」，與孩子們在農村中疊土窯，潮間帶中捉螃蟹，一同欣賞美麗的日落，感受鄉村純樸的風情。

在「生活創意」路線，擁有全台首創組裝傘體驗的「大振豐陽傘文創館」，帶民眾利用傘布、骨架，從傘骨慢慢組裝、再於傘布中盡情揮灑出一把獨一無二專屬於自己的雨傘；「紙箱王博物館」顛覆對紙箱的想像，義大利比薩斜塔、馬來西亞雙子星塔、英國大笨鐘、巴黎艾菲爾鐵塔、台灣101大樓等帶民眾一秒環遊世界。

林筱淇說，「生活創意」路線鄰近大坑風景區，有多條步道可供選擇，無論是大坑6至9號親子級登山步道，或是設有體能訓練場，迷宮、涼亭等遊憩設施的1號步道，每條皆有其特色。