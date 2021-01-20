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偏鄉抗議雞豬比人多百倍 彰化縣對新設畜牧場全面剎車
彰化縣養雞數量全國第一、養豬數量全國第三，過去一年申請新設畜牧場近30家，集中二林區四鄉鎮，居民受不了，再三激烈抗爭。縣政府召集全縣鄉鎮市公所開會，決議修改自治條例，周界隔離帶從300公尺加寬到500公尺，並檢附當地說明會記錄以供縣政府審查。
縣政府農業處處長邱奕志今天表示，因法律不能溯及既往，縣政府近日將把會議記錄送達相關產業協會、鄉鎮市公所，全面暫緩受理申請新設畜牧場，避免業者搶在自治條例通過前一窩蜂搶先申請，讓縣政府防治畜牧汙染的用意適得其反。
彰化縣去年的下半年，發生多起新設養雞場、養豬場遭當地周民抗議，發生次數最多的在芳苑鄉，鄉民難以忍受人口老化和外流，先進科技產業沒進來，有臭味的畜牧場一場場申請設置，因此再三抗爭並向縣政府陳情，要求別再核發畜牧許可，以免連現有居民都搬走。
縣政府在二林鎮立圖書館開會，通知26鄉鎮市公所農業課主管列席，決議周界隔離帶從300公尺加寬到500公尺，也就是至少保持民宅住家500公尺的距離，畜牧場業者應在當地舉辦說明會，檢具相關記錄呈報縣政府審查，若當地居民不同意，畜牧場將無法取得申設許可。
縣政府指出，去年底行文鄉鎮市公所暫緩核發養雞場建照，養豬場、鴨鵝等家禽飼養場不在此限，不過已送件申請的畜牧場，縣政府會要求業者跟在地居民充分溝通，避免異議聲不斷；自治條例修正案將提交縣議會審議，生效後公告實施。
部分團體和漁民在會前要求，授權當地鄉鎮公所認定若有影響環境之虞，劃設為敏感地區，不得新設畜牧場。農業處表示，全台唯有宜蘭、花蓮有這個條款，其餘縣市沒有，彰化縣鄉鎮市公所都沒意願獲得授權，仍由縣政府主導審查權。
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