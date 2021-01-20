送白米做公益 立委許淑華牽線會計師捐千包米贈家扶

新冠肺炎疫情持續蔓延，衝擊全球景氣，國內公益勸募降溫，恐影響弱勢家庭生活維繫，立委許淑華結合會計師公會團體捐贈1200包白米給南投家扶中心，將分送約1800個弱勢戶；許今表示，盼拋磚引玉為縣內弱勢兒少募得更多資源。

南投家扶中心指出，目前服務照顧全縣13鄉鎮約1800戶近3000名兒少，近年景氣下滑，勸募已不易，又碰上疫情延燒攪局，民眾捐款或物資募集狀況更是雪上加霜，所幸在各界協助或牽線下仍有部分企業或團體伸援協助。

許淑華今年再度牽線串連中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台中市會計師公會寒冬送暖，捐贈1200包白米給南投家扶中心，並透過該中心服務平台及相關活動，分送給受扶助的個案家庭。

南投家扶中心主任魏季李說，多虧許立委牽線熱心的會計師公會，一同來照顧縣內弱勢兒少，受贈的白米物資將會確實藉由扶助家庭回娘家活動，以及社工到府訪視方式送到服務家庭手中，以保障孩子的營養與健康。