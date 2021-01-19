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環保志工隊長再接警友會站長 蔡世川熱心公益

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
清水警分局大秀派出所警友站長交接，蔡世川（右）接下來重任。記者張明慧/攝影
清水警分局大秀派出所警友站長交接，蔡世川（右）接下來重任。記者張明慧/攝影

台中市清水警分局大秀派出所警友會站長今晚交接，接任的蔡世川熱心地方事務，擔任武鹿里環保志工隊長已4年，常率志工們掃街淨灘，奉獻心力，今再獲推舉接任警友站長，將協助警方各項治安守護與宣導事宜。

前任站長彭運平擔任兩年的大秀派出所警友站長，他是三榮塑膠製品老闆，也是全國禮贈品第10屆的理事長，及同濟會第14屆梧棲會長，兩年屆滿交棒給蔡世川。

蔡世川目前是耀川企業公司負責人，也是成功企業家。他從小在大秀派出所轄區長大，從未離開家鄉，對地方感情深厚；他自謙自己還在學習，希望與兄弟親友們一起打拼做好此事。

蔡世川也是前台中市議長張清堂的同學，今天張清堂與現任議長張清照都特地到場表達支持。

張清照議長說，有警友會的熱心協助，才能讓地方治安愈來愈好。

台中市清水區大秀警友站長交接，前議長張清堂與現任台中議長張清照都出席支持。記者張明慧/攝影
台中市清水區大秀警友站長交接，前議長張清堂與現任台中議長張清照都出席支持。記者張明慧/攝影
清水警分局長張啟祥（左）獻花感謝前站長彭運平兩年來的付出。記者張明慧/攝影
清水警分局長張啟祥（左）獻花感謝前站長彭運平兩年來的付出。記者張明慧/攝影
新任的大秀派出所警友站長蔡世川（右）接下聘書，記者張明慧/攝影
新任的大秀派出所警友站長蔡世川（右）接下聘書，記者張明慧/攝影

台中市 梧棲 淨灘

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