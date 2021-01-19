快訊

部桃染疫風波擴大！院長沈寂多天訴心聲：醫護沒有選擇戰場的權利

中職／聯盟秘書長雖擇日再公布 但確定由楊清瓏接任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收藏「琴瑟和鳴」油畫 彰化桂冠汽車旅館增添藝術氣息

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
梁培政獲彰化桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」。記者劉明岩／攝影。
梁培政獲彰化桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」。記者劉明岩／攝影。

新冠肺炎疫情持續緊繃，衝擊飯店旅館經營，有業者趁機重新整修，或者增加更多亮點，吸引旅客前來投宿，彰化市桂冠精品旅館最近即收藏藝術家梁培政一幅「琴瑟和鳴」油畫作品，十分吸睛，董事長謝榮聰說，將來並擬展示更多藝術品，為旅館增添藝術氣息。

梁培政的油畫作品，深富寫實而細膩，飽和的色域、細緻的光線處理，令人耳目一新。他曾到西班牙學畫、六次至法國羅浮宮研究寫實藝術、旅遊足跡遍及世界各國去尋找並激發創作靈感，作品曾獲中國、日本等國際級獎項，並在日本大阪府立江之子島美術館、東京NHK藝廊、美國時代廣場納斯達克藝廊巨屏展出，廣受收藏。

梁培政說，獲桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」，由桂冠精品旅館收藏，極有意義，也十分榮幸。

梁培政說，他為尋找與激發創作靈感，旅遊足跡遍及世界各國，住過無數旅館飯店。在一次偶然的機會下，得知彰化桂冠精品旅館房內竟然設計有6至13米的挑高天井，並且房內竟植栽有最高達9公尺高的植物，他深感訝異與好奇，於是專程住宿一探究竟，結果超乎預期，極為滿意。因此機緣與董事長謝榮聰結識，並成莫逆之交，因此促成贈與「琴瑟和鳴」油畫作品。

謝榮聰說，受新冠肺炎疫情影響，各旅館飯店客宿都受到衝擊，已決定利用這個機會，大肆整修及更新設施，並凸顯更多亮眼，以吸引更多客源，而類似展示藝術品，即有加值效果。

梁培政（左）獲彰化桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」，令董事長謝榮聰十分欣喜 。記者劉明岩／攝影。
梁培政（左）獲彰化桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」，令董事長謝榮聰十分欣喜 。記者劉明岩／攝影。
梁培政（左）獲彰化桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」，令董事長謝榮聰十分欣喜 。記者劉明岩／攝影。
梁培政（左）獲彰化桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」，令董事長謝榮聰十分欣喜 。記者劉明岩／攝影。

桂冠 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

綠營指「彰化停車GO是蚊子APP」 縣府稱未花一毛錢

救護車全面配心電圖機 彰縣3年救回87人

彰化虱目魚寒流凍死 災損金額達428萬元

彰化宮廟遶境鞭炮如雷聲 消防人員到場勸導未開單

相關新聞

新冠肺炎攪局！10年來首次 紫南宮大年初一錢母不發了

每年農曆正月初一是紫南宮土地公發放新春錢母的日子，但因應疫情有迅速蔓延加劇的情況，南投竹山紫南宮主委莊秋安下午宣布，今年...

影／要叫陳玉珍姑姑？陳柏惟：就好像林獻堂與林默娘

「陳玉珍與陳柏惟竟有血綠關係?」立委陳玉珍日前接受專訪時透露自己與陳柏惟有血綠關係，陳柏惟應該要叫她姑姑。陳柏惟今天前往...

影／去年救出的受傷台灣黑熊 跑到工寮偷吃雞和雞蛋開冰箱

東勢林區管理處去年10月1日救援在東卯山誤中陷阱之台灣黑熊，經兩個月照料，去年12月3日野放在保護區內，但經過半個月的衛...

影／罷免聲浪？陳柏惟比諭：防疫做得好還是被罵得很慘

桃園縣議員王浩宇被罷免後，立委陳柏惟選區也出現罷免聲浪。陳柏惟今天下午回應「尊重」。陳柏惟說，民主投票沒有一百分通過，他...

收藏「琴瑟和鳴」油畫 彰化桂冠汽車旅館增添藝術氣息

新冠肺炎疫情持續緊繃，衝擊飯店旅館經營，有業者趁機重新整修，或者增加更多亮點，吸引旅客前來投宿，彰化市桂冠精品旅館最近即...

保護原民獵人用槍安全 南投縣信義分局展開獵槍換照

原住民自製獵槍走火誤擊時有所聞，造成無法挽回的悲劇，南投縣信義分局上周起前往濁水溪線人和部落舉辦擴大宣導，提醒鄉民順利完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。