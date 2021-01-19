收藏「琴瑟和鳴」油畫 彰化桂冠汽車旅館增添藝術氣息

新冠肺炎疫情持續緊繃，衝擊飯店旅館經營，有業者趁機重新整修，或者增加更多亮點，吸引旅客前來投宿，彰化市桂冠精品旅館最近即收藏藝術家梁培政一幅「琴瑟和鳴」油畫作品，十分吸睛，董事長謝榮聰說，將來並擬展示更多藝術品，為旅館增添藝術氣息。

梁培政的油畫作品，深富寫實而細膩，飽和的色域、細緻的光線處理，令人耳目一新。他曾到西班牙學畫、六次至法國羅浮宮研究寫實藝術、旅遊足跡遍及世界各國去尋找並激發創作靈感，作品曾獲中國、日本等國際級獎項，並在日本大阪府立江之子島美術館、東京NHK藝廊、美國時代廣場納斯達克藝廊巨屏展出，廣受收藏。

梁培政說，獲桂冠精品旅館收藏的「琴瑟和鳴」油畫作品，除琴及弦外，還有一朵鮮紅大玫瑰花，還有幾顆傳神的水滴，象徵「琴瑟和鳴」、「愛情永固」，由桂冠精品旅館收藏，極有意義，也十分榮幸。

梁培政說，他為尋找與激發創作靈感，旅遊足跡遍及世界各國，住過無數旅館飯店。在一次偶然的機會下，得知彰化桂冠精品旅館房內竟然設計有6至13米的挑高天井，並且房內竟植栽有最高達9公尺高的植物，他深感訝異與好奇，於是專程住宿一探究竟，結果超乎預期，極為滿意。因此機緣與董事長謝榮聰結識，並成莫逆之交，因此促成贈與「琴瑟和鳴」油畫作品。