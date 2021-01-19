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新冠肺炎攪局！10年來首次 紫南宮大年初一錢母不發了

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
紫南宮是全台香火最鼎盛的宮廟，每年上百萬人來借還發財金。圖／本報資料照片
紫南宮是全台香火最鼎盛的宮廟，每年上百萬人來借還發財金。圖／本報資料照片

每年農曆正月初一是紫南宮土地公發放新春錢母的日子，但因應疫情有迅速蔓延加劇的情況，南投竹山紫南宮主委莊秋安下午宣布，今年春節發放錢母活動暫停，將依循中央流行疫情指揮中心建議，防範COVID-19社區感染風險，今年紫南宮春節錢母發放活動延後舉辦。

主委莊秋安說，去年整年全球陷入疫情的侵襲，但紫南宮土地公婆得到大家的愛戴，雖略減少1、2%，仍維持全年700萬人的參香，今年元旦排隊領牛年錢母的民眾，依然創造長長7公里發出6萬枚的高人氣，其於新竹台灣燈會已宣布取消，為恐春節大年初一再發生人龍排隊領釴母，長時間且近距離接觸，易引發高度傳播風險。

擔心未來大年初一領錢母活動，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度及社區安全風險，不得不暫停春節發放錢母活動，莊秋安同時呼籲信眾，及到紫南宮祈福的信眾們，如果會近距離接觸到不特定對象，請信眾一定要保持社交距離，務必全程佩戴口罩。

紫南宮現場會配合宣導民眾保持社交距離，減少群聚的危險，希望大家要拉開間隔，做好自我禦寒及防疫的準備，配合因應中央流行疫情指揮中心，降低群聚感染的可能性。

主委莊秋安透露，紫南宮錢母初始樣式是以新台幣10元硬幣貼在一張祈福卡，在春節期間發給信徒，2012年第一次發送適逢龍年，因此以「龍銀」為設計，發送活動經過多年，錢母設計越來越精緻，年年元旦及大年初一吸引數萬人領取，是紫南宮年度盛事之一，10年來今年首次因應疫情暫停大年初一的發放活動。

南投竹山紫南宮主委莊秋安下午宣布，今年春節發放錢母活動暫停。圖／本報系資料照片
南投竹山紫南宮主委莊秋安下午宣布，今年春節發放錢母活動暫停。圖／本報系資料照片
南投竹山紫南宮主委莊秋安下午宣布，今年春節發放錢母活動暫停。圖／本報系資料照片
南投竹山紫南宮主委莊秋安下午宣布，今年春節發放錢母活動暫停。圖／本報系資料照片

紫南宮 疫情 春節 新冠肺炎

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