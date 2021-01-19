影／與顏寬恒先後同地會勘？陳柏惟︰誰爭取一查便知

立委陳柏惟今天邀集體育署、市府相關單位會勘台中市烏日區高鐵特區內「文中二」用地，爭取設立全民運動館。陳柏惟被媒體詞問「前立委顏寬恒在臉書PO文表示已經來此地會勘過」時回應，顏有沒有爭取？網路一查就有，烏日全民運動館是他在體育委員會、行政院都有質詢過。顏寬恒曾說「我講什麼都不對！」事實上，這件事情，顏說的真的不對。他有在做事，地方有建設是好事，愈多人爭取愈有力，感謝顏在他質詢後會勘。

民進黨桃園市議員王浩宇被罷免，前立委顏寛恒日前被媒體問到「會不會發動罷免3Q陳柏惟？」顏表示，他是我的選舉對手，「我講什麼都不對！」

陳柏惟說，全民運動館全國有30億元的經費，他在行政院總質詢時跟院長報告，爭取在龍井跟烏日設置全民運動館，但市府今年沒有提龍井的計畫，怕到時候搶不到經費。市府運動局現場回應，因為今年第一次做，先慢慢報上去，成效好在延續各區。

陳柏惟強調，烏日人口將持續成長，建議規劃時能夠預留一些空間，讓全民運動館未來能達到國民運動中心的規模。體育署表示將納入考慮。