除夕夜搶頭香 鎮瀾宮：依進度準備採滾動式調整

除夕夜搶頭香為許多宮廟新年重頭戲，因應近期新冠肺炎本土疫情升溫，大甲鎮瀾宮今天表示，目前搶頭香活動依照進度準備中，但會視疫情狀況採滾動式調整。

近期新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今天宣布，考量大型活動人潮擁擠、長時間近距離接觸，提高防疫難度，若活動無法嚴格執行完整風險評估，強烈建議取消或延後舉辦。

搶頭香是台灣傳統民俗活動，信徒相信若能在大年初一第一個將香插進廟裡香爐內，就能替未來一年博得好彩頭。終年香火鼎盛的大甲鎮瀾宮年年都吸引大批民眾搶頭香。

大甲鎮瀾宮今天指出，距離除夕夜還有一段時間，目前搶頭香活動依照進度準備中，但會視疫情變化狀況，採滾動式調整。目前入廟參拜民眾都須戴口罩，維持適當社交距離，落實防疫政策。

大甲鎮瀾宮每年除夕夜都會依傳統在當天晚上10時30分關上廟門，廟堂內誦經祈福，等待晚間11時（子時）一到，廟方人員開啟廟門，在外等待已久信眾蜂擁衝入廟內，朝香爐狂奔，搶得首位將香插進香爐內，祈求未來一整年能平安順遂。