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水公司管線遷移 中市北屯西屯20日停水23小時

中央社 / 台中19日電

因應國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，自來水公司將同步執行管線遷移工程，台中市北屯區、西屯區部分區域將從20日上午9時到21日上午8時停水23小時。

台中市政府今天表示，因應交通部高速公路局國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，部分新設橋墩位置影響既有自來水管線，為避免施工損及自來水管線，水公司將同步執行管線遷移工程。

台中市經發局指出，北屯區停水區域包含仁美里、四民里、同榮里、西屯區港尾里、西墩里、西安里、西平里、潮洋里；中山高速公路以南、崇德路三段以西、中清路二段以東、崇德十九路以北等一帶。

西屯區停水區域為黎明路三段以南、港尾子溪以南、凱旋路以西、環中路二段以東、漢翔路以北；港尾子溪以南、中山高速公路以東、環中路二段以西、台灣大道三段以北；台灣大道三段以南、黎明路二段以西、環中路三段以東、市政路以北。

經發局說明，停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保自來水公司如期完工，將民眾不便降至最低，同時呼籲市民儘早儲水備用。

停水 台中市 高速公路

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1月20日9點起 台中西屯丶北屯停水23小時

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