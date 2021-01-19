綠營指「彰化停車GO是蚊子APP」 縣府稱未花一毛錢

民進黨彰化縣黨部及議會黨團今天指稱，彰化縣政府建置的「彰化停車GO」APP下載次數僅1031次，已淪為「蚊子APP」，浪費公帑。但縣府工務處表示，這是縣利用標案裡，請廠商額外建置的APP，縣府並沒有花到錢，無浪費公帑情事，後續將研議整合現行各項官方APP，以便利民眾使用及有效提升下載率。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，數位時代藉由行動APP提供民眾便利生活使用值得推廣，且縣府建置的APP立意良善，惟下載次數偏低，已淪為「蚊子APP」，軟體開發要讓大眾使用方便，願意下載，才能達到效果，縣府應認真加強推廣，讓為便民所開發的APP達到廣泛應用的功能，不要只會抱怨縣府沒錢，卻又浪費公帑。

縣議會黨團總召李成濟說，縣府在福興第一停車場啟用的「鹿港鎮動態停車資訊導引系統建置案」第一期建置計畫核定補助1670萬元，並啟用「彰化停車GO」APP軟體開發，迄今下載次數僅有1031次，反觀，由民間業者開發維運的「停車大聲公」APP，下載次數高達150萬次，可見彰化縣政府的APP功能不張。

工務處表示，李成濟議員所指部分APP使用率過低情況，主要是其上架服務期間較短、同時具有區域性質，且部分APP是由各機關依其業務及服務項目所開發，故對服務有使用需求者始會進行下載。

工務處指出，為解決鹿港地區停車問題，民眾藉由「彰化停車GO」APP與停車大聲公進行資料連結、資訊共享，不僅提供停車場位置、路邊停車收費路段資訊，更可直接得知當地停車場剩餘車位、行駛路徑及導航，同時利用APP查詢路邊停車繳費功能，方便民眾輕鬆繳費，這些都是民間業者目前所無法做到的。