科博館引進地表最亮同步光源 雙強合作解開古生物奧秘

國立自然科學博物館與「財團法人國家同步輻射研究中心」合作，將該中心擁有「地表最亮同步加速器光源」多元應用在科博館的研究工作，克服現有研究方法的限制，在不傷害珍貴標本的前提下，窺得更多自然與科學奧秘。在最亮同步光源照射下，恐龍羽毛清晰可見，古代糞金龜更是栩栩如生。

國立自然科學博物館擁有19個標本蒐藏庫，158萬件珍貴收藏品， 館內逾60名研究人員在動物、植物、地質、人類學等專業領域深耕研究，積極突破實驗設施的限制。

科博館2020年引進「財團法人國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心」自主開發「焦點疊合自動顯微拍照系統」（簡稱TORI FOCUS系統）進行不同顯微焦距的自動拍照， 解決單一焦距僅能拍到標本部分清晰對焦圖像的問題，今年又與「財團法人國家同步輻射研究中心」合作，以地表最亮同步加速器光源，應用在科博館的研究。

科博館館長孫維新表示，科博館是一座全人、全齡的博物館，除致力推廣科普，在科學研究不遺餘力，期待雙方攜手，共同推展台灣科普教育及科研能量。國家同步輻射研究中心主任羅國輝表示，國輻中心與科博館上至天文、下至地理， 從星系形成物質到地震斷層帶礦物分析，雙方都有研究人員投身其中，研究結果發表在國際知名學術期刊，是國輻中心獨特的科學外交方式。

國輻中心王俊杰博士說，一般顯微鏡看不見的病毒，可透過同步輻射的蛋白質結晶學技術解析細部結構，進而研發出治療機制。大家很感興趣的恐龍，也可利用同步輻射紅外光譜技術，解析恐龍胚胎化石中殘留蛋白質等有機物的種類與分佈情形。X光顯微術探討恐龍為了適應飛行，演化成鳥類的骨組織學演化問題，逐步解開更多遠古生物的奧秘。

同步輻射X光繞射技術則可對地震斷層帶的礦物進行分析，了解地震發生當下的環境溫度、壓力與所釋放的能量，進而發展地震預警的能力。而同步輻射吸收與螢光光譜技術，可分析古陶瓷與所使用染料的組成成分，了解古代工藝技術的鬼斧神工，是人類學研究的一大助力。

另各種高解析同步輻射顯微技術更是博物館建立數位典藏的利器， 還可以利用X光電腦斷層掃描， 建立各種肉眼難以觀察的微型化石3D模型。