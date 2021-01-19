合歡山昆陽派出所整修當遊客中心 最快3月施工

南投縣合歡山前年獲國際暗天協會認證通過成台灣首座暗空公園，縣府鎖定翻修已裁撤多年的昆陽派出所做為遊客中心，已獲東勢林管處同意修繕，待後續彙整工程圖說、施作細項等資料函送太管處同意施工後，可望在今年3月進場施工。

縣府指出，為打造良好觀星環境，向中央申請經費營造合歡山暗空環境，現已完成第一、二期天文觀星平台、休憩及攤商區及廁所等硬體設施，第三期工程案規劃整修已裁撤20年的仁愛警分局昆陽派出所，做為該園區多功能遊客服務中心。

但因舊昆陽派出所為縣府所有，昆陽停車場用地屬東勢林管處，管轄權則是太魯閣國家公園，權責複雜，管用未統一，去年三方曾會勘研商，但因該所早年興建未發給建築及使用執照，太管處因此不同意整修，因此未達成共識，工程延宕。

縣府表示，該次會勘研商後，觀光處有再率隊前往太管處溝通接洽，並說明該工程沒要大興土木，僅依現有破損老舊的建築外觀及空間進行整修，該處建管單位原則上同意修繕；另，東勢林管處去年12月30日也函送通知同時建物修繕。

觀光處則表示，因昆陽所是在實施建築管理前建造的老舊建築物，因此沒有建照和使用執照，而為克服其為早期建物，目前由警察局函請台電索取昆陽在1985年11月16日前的用電或繳費證明，便於認定該建物興設早於實施建築管理前。