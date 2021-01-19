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影／要叫陳玉珍姑姑？陳柏惟：就好像林獻堂與林默娘

攝影中心 / 記者黃仲裕／台中即時報導
金門女戰神陳玉珍爆自己與陳柏惟有血緣關係，兩人同宗同派，按祖譜來說陳柏惟是下面一代，應該要叫姑姑，立委陳柏惟表示，兩人關係就好像關係就好像林獻堂與林默娘一樣。記者黃仲裕／攝影
金門女戰神陳玉珍爆自己與陳柏惟有血緣關係，兩人同宗同派，按祖譜來說陳柏惟是下面一代，應該要叫姑姑，立委陳柏惟表示，兩人關係就好像關係就好像林獻堂與林默娘一樣。記者黃仲裕／攝影

陳玉珍陳柏惟竟有血綠關係?」立委陳玉珍日前接受專訪時透露自己與陳柏惟有血綠關係，陳柏惟應該要叫她姑姑。陳柏惟今天前往烏日烏日區文中二用地會勘時強調「兩人沒有關係。」

陳柏惟表示，陳玉珍來攀親附戚，要稱其為姑姑是她單方面宣稱。兩人關係就好像林獻堂與林默娘一樣，只是同姓林，然後幾千年前有同一個祖宗這樣而已。好比英國人跑到美國，然後要美國人稱英國人為祖先一樣。如果有血緣關係，也是十代以前的事情。根本就是「竹竿裝菜刀」。

記者詢問民眾在選區發起罷免案，陳柏惟表示尊重，他重申人沒有一百分，民主投票也沒有一百趴通過。他會用很健康的心態來針對問政、針對政治工作的內容，如果有做得不好的地方，當然可以來檢討。但他強調，如果只是看他不高興，或是擋到什麼路，那就應該向他反應，不然他怎麼做調整。會被喜歡就會被討厭，這都很正常。

陳柏惟 陳玉珍 英國

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