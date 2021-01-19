春節前募血急 中部第一個設立於火車站捐血室今啟用

彰化縣員林地區捐血風氣盛行，台中捐血中心為提升服務去年11月起在員林火車站一樓大廳內設立「員林捐血室」，經過2個多月試營運，今天正式剪綵啟用，捐血中心企劃課長陳家綺說，目前血液庫存量還不足，尤其農曆春節前需要募集到10天安全庫存量，希望民眾踴躍捐血。

陳家綺說，員林市及周邊鄉鎮民眾捐血量逐年成長，去年達到1萬2000袋，去年11月捐血中心在員林火車站設捐血室，內設有6張捐血椅，民眾可在寬敞舒適的空間捐血，捐血後也可稍做休息，這是中部地區第一個設立於火車站內的捐血室，自從試營運以來，每個月都採集超過1600袋血液，員林捐血室捐血時間是每天上午10點到下午6點，固定的捐血點讓民眾捐血更方便。

台中捐血中心平均每天需1800袋血液才足夠供應中、彰、投、雲等四縣市醫療院所使用，陳家綺說，目前中部地區血液庫存量約4、5天，安全庫存量是 7天，因春節休假期間血液庫存量更需要準備到10天安全庫存，目前A型、O型、AB型血液都有缺，希望民眾踴躍捐血。

今天也有彰化縣富偉獅子會號召民眾捐血，富偉獅子會每年都舉辦150場次以上捐血活動，捐血一萬袋以上，今天提供吉安米、T恤、餐具等當贈品，集點還可再累計換保溫杯等贈品，希望吸引更多民眾捐血。