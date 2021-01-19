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中興大學用漫畫寫校史 連載出書帶興大人走時光隧道

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
興大校長薛富盛(右起)圖書館長林偉丶校史館組長蔡宗憲介紹校史漫畫集。圖/中興大學提供
興大校長薛富盛(右起)圖書館長林偉丶校史館組長蔡宗憲介紹校史漫畫集。圖/中興大學提供

中興大學用漫畫寫校史，剛出版全國第一部漫畫校史「綠園鐘聲──漫畫興大校史」由興大森林系學生陳怡儒繪製，他自學電繪，首次嘗試創作漫畫校史，歷時3年，成績令人驚豔。

興大校史館希望藉簡易多元的形式，讓大家輕鬆地接觸校史，漫畫即重要策劃之一。全書共分八篇，依次為「中興湖篇」「圖書館篇」「校園變遷篇」「學餐、小禮堂、頂橋仔篇」「校史館篇」「四大林場篇」「眷村宿舍篇」及「制服篇」以漫畫人物發生的校園故事，介紹八項特色校史。

書中人物的命名也別具巧思，興大校史館組組長蔡宗憲表示：人物以大一新生郝琪（好奇）和艾問（愛問）為主軸，由兩位神秘的校史館使者古玲（古靈精怪）何方（何方神聖）及里民吐司伯（吐實伯）插科打諢，原本生硬的校史，也變得活潑有趣了。

創作者陳怡儒目前任職於日商網路遊戲公司，上大學才開始學習電繪，很早就以網路遊戲為目標。學生時期在校史館工讀，組員陳瑛倫鼓勵下，嘗試校史漫畫的創作。

陳怡儒表示，一開始最困難部分是分鏡，因為是第一次畫漫畫，挺不知所措的。不過，在繪製的過程中，能讀到許多學校以前的故事，還有為了素材去拍校景，有趣的經驗。

蔡宗憲指出，出版漫畫校史專書在國內是創舉，但中興大學第二次推出漫畫校史作品。2014年，漫畫家邱若龍擔任駐校作家時，曾畫過短篇的「興大校史小故事：中興湖」以兩隻候鳥的對話來講述中興湖的歷史。

這次由興大學生自行編繪，呈現大一新生逐漸熟悉、熱愛校史的過程，在「圖書館館訊」連載8期後集結出版，別具意義。

《綠園鐘聲──漫畫興大校史》由國立中興大學出版中心出版，敦煌書局及各大網路書店均可購買。

中興大學學生陳怡儒用漫畫講校史。圖/中興大學提供
中興大學學生陳怡儒用漫畫講校史。圖/中興大學提供

中興大學 圖書館 網路遊戲

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