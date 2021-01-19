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台中市藍天白雲空汙治理計畫 3年已減煤401萬公噸

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中環保稽查人員克服現場限制，以無人機支援廢氣濃量測。圖／台中市環保局提供
台中環保稽查人員克服現場限制，以無人機支援廢氣濃量測。圖／台中市環保局提供

台中市環保局長陳宏益今天在市政會議專案報告中指出，台中市藍天白雲空汙治理計畫成果，細懸浮微粒（PM2.5）平均值去年已明顯下降，接近國家標準值，台中市近3年來減煤持續下降，中火用煤量已減少368萬公噸，中火以外用煤量減少33萬公噸，共減401萬公噸；也推動台中燃煤工業鍋爐退場，持續改善台中空氣品質

局長陳宏益表示，PM2.5國家標準值是15微克，台中市前年是17.7微克，去年15.4微克，改幅度近2成；空氣品質不良累計天數前年44天，去年27天。

陳宏益表示，要改善台中空氣品質，持續嚴格控管固定汙染源、移動汙染源和逸散汙染源等3大汙染來源，除了中火等用煤量持續下降中，台中市環保局也成立專案小組深度稽查汙染，前年10月到去年已執行31次聯合稽查，查獲12件違反空汙法，裁罰1939萬元，去年檢警單位更以空拍機等科技設備，協助查獲空汙廢氣繞流偷排案，空汙費追繳金額高達1.1億元。

台中市環保局已在台中海線地區直升機平台設高效率攝影鏡頭，可蒐集比對附近空汙情形，也運用智慧平台即時查核並回報廢氣排放，在科學應用守護環境上，台中市環保局獲得2021智慧城市創新應用獎。

陳宏益說明，台中市推動公共工程加裝空氣微型感測器，購置30組微感器設在10處工地，也鼓勵業者在每處工地設置；另持續推動低碳環保寺廟，讓寺廟紙錢集中燃燒並減量，台中市目前宗教場所碳認證有186家，有167台環保禮炮車和10台電子鞭炮。

台中市環保局利用科技設備，可當場查出揮發性有機物排出濃度。圖／台中市環保局提供
台中市環保局利用科技設備，可當場查出揮發性有機物排出濃度。圖／台中市環保局提供

台中市 中火 空氣品質

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