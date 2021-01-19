聽新聞
test
0:00 / 0:00
救護車全面配心電圖機 彰縣3年救回87人
因心臟疾病驟逝者愈來愈多，彰化縣2019年底率全國之先成為全國第一個救護車全面配置心電圖的縣市，因縮短搶救時間，三年來共救起87人，不只縣民還有外來旅客獲救，今年起進一步推動「車上給藥」，救護人員取得醫療指導醫師線上醫囑，可現場給予「雙抗血小板」藥物，預防患者再度栓塞，造福更多人。
今天是消防節，彰化縣府邀請過去救護啟動12導程心電圖獲救的民眾，以及機器捐者齊聚，康復者獻花感捐贈者，一起切下象徵喜福重生的蛋糕，縣長王惠美送上祝福長壽的麵線，場面溫馨。
76歲謝楊阿樣家住和美，2018年10月在家突然胸悶不適，且病況不穩，由救護人員緊急送往醫院，途中以12導程心電圖機檢查，懷疑是急性心肌梗塞，在黃金救援時間送醫後，立即送進心導管室治療康復出院。
她的丈夫80歲謝牙說，家中只有夫妻倆相伴，20多年前自己腿斷也受助於救護人員，妻又從鬼門關被救回，心存感激，2019年捐出一台12導程心電圖機 ，希望將愛傳出去，讓更多人受惠。
彰化縣長王惠美說，衛福部統計去年10大死因中心臟疾病高居第2，消防局將12導程心電圖機列為救護車標準配備，彰化有6家醫院設有24小時心導管室，為爭取黃金治療時間，消防局與醫院組成小組，透過通訊軟體24小時連線，即時分析心電圖並診斷疑似急性心肌梗塞病患，病患一到院後可無縫接軌，縮短打通阻塞血管時間，過去21個企業、慈善會以及個人捐贈12導程心電圖中，每一台機器都有成功搶救的案例。
彰化基督教醫院副院長周志中表示，救護人員評估患者有心肌梗塞，現場執行心電圖初步判讀，並傳送到社群軟體群組，線上醫師群由隨身行動裝置平均在1分鐘完成初步判讀，彰化急性心肌梗塞患者接受心導管治療平均只有52分鐘，比衛福部建議的90分鐘足足快了38分鐘，彰化縣這套模式運作相當成功。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言