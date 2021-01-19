好消息！中捷首批軸心都合格 2月9日完成正線運轉測試

台中捷運綠線電聯車半永久聯結器軸心分兩批運抵台灣，第一批完成抽測檢驗，降伏強度、抗拉強度及硬度都符合設計標準。台中捷運公司今表示，列車陸續安裝改善後軸心，今天起逢周二、四各安排3列車上正線軌道運轉測試。何時恢復通車時程，須經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查通過。

台中捷運公司表示，捷運綠線去年底因電聯車軸心斷裂而暫停試營運，中市府要求改善後軸心檢驗必須更嚴謹，原廠已分別在美國、法國組裝確認驗證及設計驗證測試，兩批運抵台中北屯機廠後，施工單位台北市政府捷運工程局再抽測檢驗。

其中，首批抽測軸心送至SGS（台灣檢驗科技股份有限公司）檢驗報告結果出爐，降伏強度、抗拉強度及硬度均符合設計標準；而第二批抽測軸心已於1月14日送金屬工業研究發展中心，檢驗中。

台中捷運公司說明，改善後軸心安裝完成後，列車必須先在北屯機廠內測試軌測試100公里，回廠檢查無異常後，再上正線進行營運模式300公里運轉測試。

首列列車1月14日上正線測試，全部18列車預計2月2日完成裝設改善後軸心、2月9日前完成正線測試。

中捷公司董事長林志盈指出，列車完成空車正線運轉測試後，將再擇1列車以沙包模擬列車滿載536人情況進行全線載重測試，載重測試計畫與時程另由北捷局與車輛原廠川崎重工決定。